英迪拉3子女改教案．警仍在寻前夫下落 全国警察刑事罪案调查总监拿督斯里旺阿末指出，警方并没有放弃寻找获法院判决3子改教无效的英迪拉的前夫莫哈末利端（或称柏马拉班）的下落，并呼吁公众协助提供消息。

（八打灵再也18日讯）全国警察刑事罪案调查总监拿督斯里旺阿末指出，警方并没有放弃寻找获法院判决3子改教无效的英迪拉的前夫莫哈末利端（或称柏马拉班）的下落，并呼吁公众协助提供消息。

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呼吁公众提供线索

旺阿末今日发表文告指出，自2014年至今，警方不曾停止寻找莫哈末利端的下落，过去也曾对外要求公众协助提供莫哈末利端的下落，并要求他主动现身，不过至今仍无音讯。

“与此同时，警方也已将寻找莫哈末利端的行动及所有程序，告知英迪拉的律师。”

旺阿末再次呼吁公众，若有莫哈末利端的下落及线索，可向警方提供。

原名柏马拉班的莫哈末利端在2009年4月改信伊斯兰后，擅自替3名子女改教，不过怡保高庭在2010年3月11日宣判其前妻英迪拉应得到3名孩子的抚养权，但莫哈末利端拒绝遵循庭令将幼女交回给前妻，至今音讯全无。