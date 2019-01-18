日搭载7枚卫星火箭升空‧人工流星可望成真 日本读卖新闻报道，日本爱普瑟隆固态燃料火箭4号机周五顺利升空，而且顺利进入预定轨道；它搭载著7枚小型卫星，包括总部位于东京的新创企业ALE，预定在2020年用来实验制造人工流星的小型卫星。

（图：法新社）

日本读卖新闻报道，日本爱普瑟隆固态燃料火箭4号机周五顺利升空，而且顺利进入预定轨道；它搭载著7枚小型卫星，包括总部位于东京的新创企业ALE，预定在2020年用来实验制造人工流星的小型卫星。

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根据ALE所讲，这枚挑战人类史上首个人工流星任务的卫星名叫“初号机”，是他们创业以来经过7年时间开发完成的。

全球第一场人工流星秀，预计2020年春天在日本的广岛及濑户内地区施放；ALE希望直径200公里范围、600万以上民众，都能观赏到这场人工流星秀。

发射费用约55亿日圆（2.07亿令吉）的爱普瑟隆固态燃料火箭4号机升空55分钟后，到达距地表514公里高空，然后顺利进入预定轨道，另外6枚卫星之后也根据秩序进入各自预定轨道。

爱普瑟隆固态燃料火箭以低成本发射小型人造卫星作为目标，初号机在2013年发射。