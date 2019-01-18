警3周捕145钱骡·19至63岁16人已入狱 警方打击网络罪案不遗余力，继去年3月展开全国性逮捕钱骡执法行动后，同年10月再展开第2波逮捕行动，3个星期内在全国逮捕145名男女钱骡。

赛夫（右）劝告民众勿因一时贪念借出银行户头资料；旁为商业罪案部警官陈成坚警监。

（吉隆坡18日讯）警方打击网络罪案不遗余力，继去年3月展开全国性逮捕钱骡执法行动后，同年10月再展开第2波逮捕行动，3个星期内在全国逮捕145名男女钱骡。

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武吉阿曼商业罪案调查部代总监拿督赛夫今日在新闻发布会上指出，这批钱骡分别是90男55女，年龄介于19至63岁，其中9男7女已被判刑入狱。

“被捕者以巫裔占最多数，有86人，其次为华裔34人、印裔10人，以及其他种族15人。”

他说，警方的调查对象是过去2年来，银行户头有至少3次进行非法转账的户头持有人。

沦为钱骡6大导因

他指出，经过警方向这批钱骡录供，发现让他们沦为钱骡的6大导因分别是向大耳窿贷款时被迫交出银行户头资料、网购时注册了银行户头资料外泄、遗失钱包、自愿将银行户头资料交给网友、自愿为利益出租给犯罪集团，以及误信朋友。

“与此同时，警方也鉴定有可能沦为钱骡的群体，分别是有犯罪前科者、正在觅职者、吸毒者、收入不稳定者、无业者如家庭主妇和退休人士、意志薄弱者、学生和志工。”

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他说，为了打击钱骡问题，警方与国家银行一直保持紧密合作，一旦发现可疑的巨额转账，即会进一步监查。

此外，他也促请民众善用警方架设的网页，只要登入全国商业罪案调查部官网http://ccid.rmp.gov.my/semakmule便可查询有关银行户头是否涉及商业罪案，至于大马皇家警察网络罪案脸书专页（Cyber Crime Alert Royal MalaysiaPolice）则会揭露网络罪案的最新手法和趋势。

他说，自商业罪案调查部官网于前年推介后，浏览次数多达370万次，而登入检查次数则有130万次。

他指出，值得一提的是，新加坡警方在调查网络罪案时也会登入此官网检查，并将效仿大马警方设立类似网站。

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警促提防转账验证码骗局

赛夫指出，银行转账验证码骗局（TAC Scam）越来越猖獗，前年开始至今每年都有上升的趋势，为此他劝请提高警惕，切勿理会来电索取验证码的陌生人，并向银行作出投报。

他说，根据警方统计，警方前年共接获202宗有关转账验证码骗局的投报，涉及金额1160万令吉，去年则是392宗，涉及1490万令吉。

“今年至今不到一个月，警方已接获33宗相关投报，而涉及的金额已达44万1000令吉。”

他指出，经常使用网络银行服务，以及浏览高危险网站如色情网站者有其需要加倍警惕；诈骗集团会假称错误使用了受害者的手机号码登记电子银行户头，并透过电话或讯息联系受害者，并以各种理由要求受害者提供收到的验证码。

“民众若在没向银行索取验证码的情况下收到验证码短讯，这有可能银行户头资料已经外泄；民众应即刻更换网络银行密码，并联系银行。”