以色列留学生墨尔本遭奸杀 一名赴澳洲作交换学生的以色列女学生周三凌晨被人发现陈尸在墨尔本一家购物中心附近，当地警方随即证实受害者遭奸杀。警方事后逮捕1名涉案男子，但未透露详情。

一名赴澳洲作交换学生的以色列女学生周三凌晨被人发现陈尸在墨尔本一家购物中心附近，当地警方随即证实受害者遭奸杀。警方事后逮捕1名涉案男子，但未透露详情。

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根据受害人的脸书信息披露，21岁的马萨维在上海交通大学留学，过去半年来在墨尔本的拉筹伯大学参加一个海外交换生项目，住在大学附近的一栋公寓中。

警方表示，马萨维周二晚上去北墨尔本观看一个喜剧秀，于11时左右乘坐电车回家。她当时一边往住所走一边和姐姐通话，遇害前仅剩不到1公里的路程就到所住公寓了。事件震惊当地社区，墨尔本多年位列全球十大最安全的城市。

警方凶杀调查组督察斯坦博说，她姐姐当时在与她讲话，然后听到马萨维的手机掉在了地上。

拉筹伯大学对马萨维的遭遇表示震惊和悲痛。大图许多马萨维的朋友和当地人事后在发现其尸体的地点留下鲜花和卡片，以此表达哀悼和愤怒之情。