被指在神庙偷窃·弱智男遭多人欺凌 社交媒体日前上传几段视频，一名疑似弱智且身形瘦高的男子，被为数不明的男子欺凌，引起不少网民留言直指此举欺人太甚。

视频画面显示，疑似弱智的男子遭人以一个工地铁桶盖上头部，后方站着一名手拿铁条的男子。

（柔佛．麻坡18日讯）社交媒体日前上传几段视频，一名疑似弱智且身形瘦高的男子，被为数不明的男子欺凌，引起不少网民留言直指此举欺人太甚。

广告

有网民贴文写道，虽然该名男子被指前往一家神庙偷东西，但数名男子的欺凌行为也不可取。网民认为，若男子有错，应该送去警察局处理。

麻警：未接获投报

麻坡警区主任查哈鲁丁助理总监今日下午受询时称，警方并无接获任何男子涉及偷窃后，遭人欺凌的投报。

从视频显示，遭欺凌的男子跪在地上，任由旁人吆喝唱华语歌曲及国歌，一旁还传来笑声。

视频拍摄的地点，是在一间正在进行装修的住宅外。其中一段视频显示，该名男子的头部被盖上一个工地铁桶，一开始时，其中一名男子手拿铁条，欲朝该男子盖着铁桶的头部打去，导致男子惊吓求饶，后者才作罢。

有网民留言，希望此事件能获得媒体报道引起关注，以便为该名相信是弱智的男子讨公道。

广告

数段视频的贴文是于本月16日晚间时段上传至社交媒体，并引起网民高达2000多次的转发。