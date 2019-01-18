前员工冒名出租房屋·屋主带人上门查看起冲突 一名华裔商人出国数个月后回来，发现他的其中一间住家竟被一名孟加拉籍前员工冒认屋主，将房子租给11名外国人及1名本地华裔男子，结果他带人上门了解情况时，与租客发生冲突，华裔租客也申诉被打。

萧金福（左起）在张天赐及余家福的见证下，与黄应坚握手和解。（图：星洲日报）

（吉隆坡18日讯）一名华裔商人出国数个月后回来，发现他的其中一间住家竟被一名孟加拉籍前员工冒认屋主，将房子租给11名外国人及1名本地华裔男子，结果他带人上门了解情况时，与租客发生冲突，华裔租客也申诉被打。

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不过，警方调查后相信这是有人冒称屋主租房诈骗的案件，51岁的租客萧金福及屋主黄应坚在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐的调解下，已和平解决此事。

他们俩今午也在张天赐及投诉部律师余家福的陪同下召开新闻发布会，讲述事发经过。

租户：缴交3个月租金共900

萧金福指出，他是在去年11月得知在安邦班登英达地区有房间要出租，于是拨电询问，而接电话的是一名自称是屋主的孟加拉男子，他与对方交谈后，最终以每个月300令吉租下该房间，并缴交3个月的租金即900令吉予对方。

他说，他入住后发现该住家只有5间房，但却住了11名外国人（10男1女）。

“在元旦当天大约晚上11时，突然有数名男子破开门锁跑进来，然后跟大家起冲突，当中包括屋主黄先生，他当时声称自己才是屋主，而租房给我的是他的前员工。”

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屋主：发现屋里有声召警破门

黄应坚则指出，他在去年9月前往伦敦，并在当地居住了一段时间，回国后也没有立即查看有关屋子，直到过后想去查看时，才发现屋里有声音，于是召来朋友及警察，破门进去查看清楚。

“那个孟加拉人是我的10年前的员工，他曾返国一段时间，过后再回来，但我不知道他是如何将我的屋子租给别人。”

余家福：孟男购屋文件不合法

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此外，余家福也指出，该名孟加拉人声称他是向一名男子购得此屋，并附上法律文件，但这些文件虽然看似真的，实际上却不合法，因为文件中的屋主名字并非黄先生。

张天赐也说，可能该孟加拉男子也是在被骗的情况下才以为自己购得了该屋子，不过详情有待警方调查；他呼吁屋主应该定时检查自己的房产，若没时间也可找房屋中介协助管理，不要轻易丢空，让人有机可乘行骗。