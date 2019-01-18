可从8888杀价到免费·Lazada出租男友供探老人 Lazada网购平台为这个春节提供了8个来自多种族背景的“男朋友”租借予单身女性，这为期3天的“扼杀靓仔（英俊男孩）”活动将于今天午夜结束。

来赞达（Lazada）为春节提供出租8名男友活动予单身女性。

（八打灵再也18日讯）Lazada网购平台为这个春节提供了8个来自多种族背景的“男朋友”租借予单身女性，这为期3天的“扼杀靓仔（英俊男孩）”活动将于今天午夜结束。

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该活动是让8名女性可以与其选择的男性一起在1月26日去老人院。

这项“出租服务”也提供了杀价活动，让女性朋友可以请家人和朋友帮忙杀价，从8888令吉“砍”至免费。

该活动在应用程序的检查显示有些已经租完，Lazada将于本月21至23日期间联系8名“幸运买家”了解详情。

Lazada网站管理员用了销售专业词来吸引买家，如“14天轻松退货”，“可改变主意”，“不能保修”以及提供分期付款计划。

Lazada：去探老人带来欢乐

该网站的首席营销执行员安德鲁表示，会选择举办该项活动是因为许多人在这种时候都面临亲戚追问感情生活的困扰，因此他们决定提供消费者一个约会的机会及为老人家带来喜庆的欢乐。

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“Slash It”是一种社交购物功能，通过让朋友和家人参与帮助彼此“削减”物品的价格以获得最优惠的价格。