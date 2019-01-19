刘伟强：政府坚持立场·废死不公投 （亚庇18日讯）掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强今日重申，联邦政府的废死立场不变，亦不会就此课题进行公投。

（亚庇18日讯）掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强今日重申，联邦政府的废死立场不变，亦不会就此课题进行公投。

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他指出，联邦宪法没有规定修正法令需要进行公投，同时联邦政府废除死刑的程序仍在进行中，还未进入最后阶段。

“废除死刑的法案还需要经过多个部门的审核，我们现在还未等待这些部门的回应。”

“不过肯定的是，我们不会就此课题进行公投。”

刘伟强也是山打根区国会议员。他今日在亚庇法庭大厦出席沙砂司法年活动后，受询有民众要求就废除死刑进行公投一事置评时，这么表示。

法官70岁退休内阁讨论

此外，针对沙巴律师协会建议延长法官退休年龄至70岁，刘伟强表示，他会把此事带入联邦内阁讨论。

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他说，本区域内国家的法官退休年龄已是70岁，所以沙巴律师协会的这项建议是一项好的建议。

沙巴巫统主席拿督邦莫达昨日也建议政府延长法官退休年龄至70岁，以免4名资深大法官在今年先后退休后，或影响国家的司法机构行政工作。