黄金海岸内陆游·自然探险最精彩 说到澳洲的黄金海岸（Gold Coast），你是不是马上想到阳光、沙滩和蓝天白云，或是乐趣无穷的主题乐园？

说到澳洲的黄金海岸（Gold Coast），你是不是马上想到阳光、沙滩和蓝天白云，或是乐趣无穷的主题乐园？

广告

没错，绵延57公里长的海岸线是黄金海岸引以为傲的风景线，但是，这里不仅有冲浪、晒太阳和享受悠闲时光，如果只是在沿海一带游览，那你肯定错过精彩刺激的内陆世界。来一趟深入内陆的探险，体验澳洲原始森林和大自然奥妙，你肯定不会空手而归！

只需60分钟的车程，你就可以从黄金海岸城市来到内陆，揭开一个与海岸线俨然不同的景观。在这个保存完好的自然天堂，你还可以体验不同的住宿，吸取超新鲜的空气！

登热气球鸟瞰

作为旅程的起点，你可以先来趟黄金海岸热气球之旅。热气球缓缓升空、穿透云层后，黄金海岸腹地的壮丽景色必定会美得让你屏住呼吸。当热气球漂浮在3000英尺的高空时，记得留意地上四处蹦跳的沙袋鼠和袋鼠。降落后，休息下，再来杯美酒和传统热早餐，结束一个完美的早晨。

豪华露营 享受野外乐趣

广告

出来游玩的目的就是放松自己。澳洲是一个非常适合野外活动的国度，而露营就是最佳选择之一。如果你嫌一般露营“简陋”，那么豪华露营（Glamping，即glamorous camping）最适合你了！豪华露营或魅力露营可以让你在豪华舒适的帐篷内与大自然进行心灵交流。

凯恰帕湖岸豪华营地距离布里斯本和黄金海岸仅有90分钟车程，这间僻静的丛林生态度假帐篷提供优质床位和野餐区，客人可以自己煮食或送餐服务。在夜晚的营火照耀下，你可以体会观赏大自然和寂静星空，与本地野生动物一起放松。

广告

杉树峡谷农庄

布里斯本内陆的亚热带雨林赫赫有名，而名列世界遗产的雷明顿国家公园（Lamington National Park）更是不可错过的景点。在这里，你可近距离接触古老火山与一窥壮观的瀑布，饱览扣人心弦的美景及多样化的本土野生动物。

杉树峡谷农庄（Cedar Glen Farmstay）专门接待游客住宿。农庄坐拥1050英亩的宽广土地，饲养了牛只、马匹、乳牛、绵羊、猪、袋鼠和家禽。入住杉树峡谷农庄的重头戏就是体验这里的户外活动。想像一下，你每天可喂食农场动物，或早上动动手挤牛奶，也不要错过骑马的好机会。当然，你还可以学学如何丢接回力镖、挥耍澳洲牧鞭，并享用一杯比利茶和刚出炉的丹波面包。

坦伯林山寻幽探秘

来到距离黄金海岸约一小时车程的坦伯林山（Mt Tamborine），你可以体验到多种不同的假日乐趣，如欣赏奔流的瀑布和行走在雨林步道。在古老的树种、瀑布和野生动物的亚热带雨林里，旅人仿佛置身魔幻仙境。

坦伯林山的山间小镇也别有风味，小镇中有一条商业街，两边有本地商户的各式小店与餐厅，在这里可以购买到当地的美酒，巧克力，装饰和手工艺品，会比大城市的纪念品商店要有趣许多。

另外，你可以参与坦伯林四驱车游览旅程（Southern Cross 4WD Tours），在豪华的四驱车上，导游将带你进入其他旅客不曾游历的景点！行程包括自然生态徒步巡礼、观赏动物、喂食鸟类、越野车活动、品酒等等。

刺激丛林飞索

如果你爱刺激冒险，那么千万不要错过坦伯林山的丛林飞索（zipline）！

坦伯林山的雷鸟公园（Thunderbird Park）拥有全澳洲最大规模的丛林飞索，整个飞索设计全长达1.5公里，共分为7个段落，飞越高山、峡谷、丛林等，最高点离地约60米，最高时速大概70公里，单是想想都觉得紧张刺激。

黄金海岸2019年精彩节目：

4月17日-28日：Bleach Festival文化节

5月16日-19日：海滩蓝调音乐嘉年华

7月6日-7日：黄金海岸马拉松赛

6月-11月初：赏鲸季节

亚航长程（AirAsia X）每天从吉隆坡直飞黄金海岸，如今还提供优惠机票。别犹豫了，马上就到airasia.com预订，或浏览更多详情airasia.com/goldcoast。

开放订票日期：即日起至2019年3月10日

行程日期：2019年2月10日至7月31日

优惠价：499令吉

