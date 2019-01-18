郭珂嘉：新瓶装旧酒 亲爱的砂拉越：好不容易又来到送旧迎新的时节 过去一年，当值的狗染上怪病肆虐这个家园，攀山过江搞到瘴气满天

亲爱的砂拉越：好不容易又来到送旧迎新的时节 过去一年，当值的狗染上怪病肆虐这个家园，攀山过江搞到瘴气满天，夹住尾巴东躲西藏在暗角里不敢喘息，没有了悠哉逛街走巷的日子，这只土狗比过街的老鼠，还要讨人厌。

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对岸的亲朋戚友都说天色变了，但那是隔了个南中国海彼岸的天，509蓝蓝的眼睛白白的天，到今日盛放木槿红旗飘飘，上岗的都看反歧视法令不顺眼。你，还能谈什么公平和地位。



这年头，生活本来就不容易，更不要说你一身油气，还和妯娌们不相往来，日日夜夜在油米茶盐醋里暗暗较劲，买菜钱不够被酸说偷攒私房钱，院子里草长了管帐的不发薪，还掏出200块来叫人操刀嘲笑你，说这点小钱都要跟帐房要。你，还有何期望三房鼎立索回身份尊严。



西厢哪房人天天往你院子里钻，抽抽油水捞捞鱼虾给他家餐桌上添菜加肴，新年要到了，还能买几件新衣铺砖粉刷粉刷，得空朝后院里喊声穷啊钱都不知被谁家少爷们花费掉了。你，只能手捏一纸婚约喃喃自语，家用何时给。



亲爱的，你该知道爱情这种玩意是舞台戏曲里唱起来的歌谣，山盟海誓不是圣经藏语，不能千古传唱，床褥棉被里激情一番，耳语呢喃就像左邻右里三姑六婆咖啡杯里政治的唾液，说时情欲高涨，事后不过是一口烟的袅袅。你，还在念念不忘陈世美的款款情深，真傻太天真。



离开了2018，私塾的文凭仍然挂在秋千架上随风流浪。太师椅上坐了半载，还是念念兹兹曾经缠绵余留的体温，动辄都是那个负心人的错，那个情人咬噬的齿印是这个家不想忘也不想遗弃的筹码，失意总是需要找理由来安抚自己。



而你，离开了相守50年的怀抱，重新展望的未来被讥笑是新瓶装旧酒，可遥望海角天涯浪花拍击的彼岸，捡起旧瓶擦擦拭拭唤醒的阿拉丁灯神，是不是另一场童话的爱情？

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亲爱的砂拉越，好不容易来到了2019，你忘了30年前那个约定了吗？



那个30年前向东学习的先进国宏愿，了无新意风骚不变到如今，这口老酒还得用千年月光杯来喝，2020转眼就要来了。你，还能期待有新瓶可以装旧酒吗？



（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：郭珂嘉）