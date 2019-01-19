总检察长：检讨建国契约·报告10月呈国会修宪 （亚庇18日讯）总检察长汤米汤姆斯透露，以恢复沙巴及砂拉越在1963年大马建国契约的权益事项的工作报告可在6个月内完成，预料在今年10月向国会提呈修改宪法及相关法律。

全国总检察长汤米汤姆斯（站者）在司法年上致词。

（亚庇18日讯）总检察长汤米汤姆斯透露，以恢复沙巴及砂拉越在1963年大马建国契约的权益事项的工作报告可在6个月内完成，预料在今年10月向国会提呈修改宪法及相关法律。

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他说，在过去55年州与联邦政府针对权益有些不愉快，但是，新任政府承诺解决建国契约赋予权益被侵蚀的问题。

“由首相亲自主持联邦内阁大马建国契约指导委员会会议，足以证明政府认真的态度，而这个委员会将由技术及工作委员会协助，后者必须在6个月完成研究及提呈报告。”

汤米汤姆斯今天出席沙巴及砂拉越2019司法年开幕时指出，律师在这方面扮演极重要角色，因为这涉及修改联邦宪法、州宪去及诸多法律。

“在迎接2019年，我们最大的挑战是顺利解决建国契约。”

日前，掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强说，内阁于2018年12月17日决定检讨建国契约，因此技术委员会已制定技术员会及工作委员会的职权范围，及根据鉴定的问题及范围成立工作委员会。

他们也商讨有关修改联邦宪法1（ 2）条文的理由、合理性及影响。

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建国契约内阁委员会认为，要恢复沙砂与西马的平等地位，需要修改宪法1（2）条文。

现今的联邦宪法1（2）条文阐明：大马联邦的州属为柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、霹雳、槟城、玻璃市、雪兰莪、登嘉楼、沙巴和砂拉越。

委会建议恢复宪法第1（2）条文的原貌：大马联邦是包括马来亚的州属，柔佛、吉打、吉兰丹、马六甲、森美兰、彭亨、霹雳、槟城、玻璃市、雪兰莪和登嘉楼，婆罗洲的州属是沙巴和砂拉越。

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兰比星：作为建国伙伴

砂沙须有实际地位

1963年建国契约成为2019年度东马司法年开幕典礼上，讨论最为热烈的话题。

砂拉越律师公会主席兰比星强调，沙巴及砂拉越作为共组马来西亚的伙伴，必须要有实际的地位。

他指出，砂拉越在马来西亚成立之后，州属的发展远远比其他地方落后，因此希望检讨建国契约委员会正视这样的现象，采取有效的方案以解决目前的现况。

他也希望砂州律师公会能成为检讨大马契约委员会一分子，协助尽快落实建国契约的目标。

兰比星是今日在2019年沙巴及砂拉越司法年开幕仪式上致词时，这么表示。

沙与联邦合作检讨契约

另一方面，沙巴州律政司拿督查丽哈也指出，在本州政治经过大转变之后，进一步强化检讨建国契约的工作，而州政府也成立工委会和联邦政府合作，并相信透过两方合作，能够有更积极的成果。

她也指出，州律政署也在去年积极参与州政府修正法令的多项程序，包括修正土地法令、州销售税法令与森林法令等。