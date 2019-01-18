即溶饮料疑混入摇头丸·捣炼毒厂起值126万毒品 槟城警方在槟城及太平展开行动，破获2019年第一宗毒品案，捣破炼毒厂及起获价值126万4500令吉的各类毒品，包括349包疑似混入摇头丸（MDMA）成份的即溶饮料茶包。

罗斯里仄（右三）在哈斯南（右二）、迈都（左三）及其他警官陪同下，向媒体发布槟警方捣破毒品案的详情。

（槟城18日讯）槟城警方在槟城及太平展开行动，破获2019年第一宗毒品案，捣破炼毒厂及起获价值126万4500令吉的各类毒品，包括349包疑似混入摇头丸（MDMA）成份的即溶饮料茶包。

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此贩毒集团分别在市场现有牌子的粉状即溶巧克力、奶茶及果汁包装，混入摇头丸成份，据知是以每包180至300令吉的价格在夜店贩卖，以为瞒天过海却被警方识破诡计。

槟州副总警长拿督罗斯里仄今日与毒品罪案调查组主任迈都及副主任哈斯南召开新闻发布会时说：“若有人在夜店点饮料时只喝奶茶或巧克力，那就要格外注意了。”

3男子先后被捕

他说，毒品罪案调查组是根据情报，前天下午先后在亚依淡新市镇逮捕2名华裔男子，警方从两人拎着的环保袋内发现混入毒品的即溶饮料包装。

他说，警方根据两人提供的资料到太平展开行动，发现有关贩毒集团在太平租用一间双层排屋作为炼毒厂，警方也在太平逮捕1名男子。

“毒贩在排屋包装好毒品后，把货物运送到槟城销售。”

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他指出，警方共起获349包混入毒品的即溶饮料包装（11公斤885克）、830克K他命、800颗摇头丸、700颗5仔、1架包装封口机和一架磨粉机，毒品总价值为126万4500令吉。

他说，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文展开调查，3名年龄介于30至31岁的嫌犯将被延长扣留至本月23日。

另一方面，罗斯里仄说，槟州警方在2018年起获总价值1亿9470令吉的各类毒品，捣破7间炼毒厂，逮捕1万零826名涉案者。

贩毒集团在著名的即溶巧克力粉包装内掺入毒品后，在市场上销售。

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贩毒集团分子剪开奶茶包装后加料。