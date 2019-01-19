卡巴星女儿兴诉案列答辩人·马拉尊：近期交宣誓书 （亚庇18日讯）联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊透露，他会在近期内向高等法庭提呈宣誓书，以回应由已故行动党主席卡巴星的女儿珊吉柯提呈的诉讼。

亚庇市长诺丁西曼（右起）、州青体部长潘明丰、联邦法院首席大法官里察马拉尊、首长署部长（法律事务）刘伟强等率先抵达法庭。

（亚庇18日讯）联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊透露，他会在近期内向高等法庭提呈宣誓书，以回应由已故行动党主席卡巴星的女儿珊吉柯提呈的诉讼。

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他说，他遵循高庭的指示，提交宣誓书，不过这一部分将由总检察长负责。

“我不能够评论太多，因为案件还在审理中。”

里察马拉尊今天出席2019年司法年游行之后，对记者这么表示。

不满2法官干预司法

吉隆坡高庭周四指示要求联邦法院首席大法官必须在2月11日之前，针对已故行动党主席卡巴星的女儿珊吉柯因不满法庭拒绝针对两名已退休的资深法官涉嫌干预司法公正采取行动一事入禀的宣誓书作出回应。

39岁的珊吉柯针对一名律师哈聂夫去年8月22日在脸书贴文，指已故卡巴星面对煽动案上诉的判决受到一名资深法官干涉。

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珊吉柯也针对前上诉庭法官哈密苏丹阿布卡透露他在去年8月16日针对2016年穆斯林皈依案作出反对判决而遭最高法官训斥。

她要求高庭宣判联邦法院首席大法官没有履行宪法或法定职责，捍卫司法公正与廉正，以及就两名资深法官被指干预司法公正的指控展开完整的内部调查。她在诉讼中把联邦法院首席大法官列为唯一的答辩人。

珊吉柯披露，高庭助理主簿官从一开始就说明，本案理应转交上诉及特别权力组高庭审理，不过，法官拿督菲鲁斯却认为，一般的民事高庭就可聆审此案，因此案件将于2月11日再度过堂。

建议设皇家调查委会

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较早时， 大马律师公会乔治瓦鲁格斯在致词时说，建议成立皇家调查委员会调查司法干预。

马拉尊在回应时指出，去年11月26日法庭会展开内部调查，并要涉及者提供看法。

“经过研究，我们发现到各人的说法不同，因此我们无法对前上诉庭法官哈密苏丹阿布卡的指责得到结论。”

提到已故卡巴星案件，马拉尊说，他在去年11月底的文告说明，由于案件已由警方调查，因此法庭停止内部调查，除此之外，也要等候案件上诉至联邦法院的结果。

掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强认为不需要成立皇家调查委员会，因为大法官已解释了。

