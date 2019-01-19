邦莫达吁政府修法·延长法官70岁退休 （亚庇18日讯）沙巴巫统主席拿督邦莫达建议联邦政府修正现有的法令，把法官的退休年龄从65岁延长至70岁，以免我国司法系统因多名资深大法官在今年相继退休受到影响。

（亚庇18日讯）沙巴巫统主席拿督邦莫达建议联邦政府修正现有的法令，把法官的退休年龄从65岁延长至70岁，以免我国司法系统因多名资深大法官在今年相继退休受到影响。

广告

邦莫达表示，随著4名资深大法官年届退休年龄，将在今年内先后退休，他担忧会对司法系统造成打击。

4大头退休恐行政真空

“当多名资深大法官在同一时间退休，或造成国家司法机构在行政上的真空，甚至整个机构会瘫痪。”

他强调，政府应设法解决此问题。

邦莫达也是京那巴当岸区国会议员。他昨日发表文告针对即将有4名资深大法官会在今年内退休一事置评时，这么表示。

据了解，联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊将在今年4月退休，至于之前已延长任期6个月的马来亚大法官丹斯里查哈拉则在5月退休。

广告

上诉庭主席丹斯里阿末玛亚洛同样在5月退休，东马大法官拿督黄达华则在今年8月退休。

邦莫达认为，与其耗时耗力重新遴选该4名大法官的继任者，倒不如透过修正法令，延长法官的退休年龄至70岁，让他们能继续服务。

“美国、新加坡、印尼和菲律宾的法官退休年龄是70岁。我国大部分即将退休的法官依然有健康的生理和心理状态，加上丰富的经验，足以成为让他们继续服务的理由。”

他也指延长法官的退休年龄并不意味著否认年轻法官的能力，反之将有助于让他们有更长的时间进行培训，为日后继任作好准备。

广告

邦莫达补充说，若政府把相关延长法官退休年龄的修正法案提呈至下议院，他会给予支持。