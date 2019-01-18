北海斗母宫年度好戏·槟迎春庙会26日登场 由马来西亚皇帽Carlsberg集团盛情赞助，《星洲日报》、《光明日报》及北海斗母宫联办的“2019槟城迎春庙会”，1月26日傍晚6时开始在北海斗母宫上演，势必再现万头攒动的盛况。

主办与协办单位同仁率先向民众拜早年，欢迎大家踊跃出席“2019槟城迎春庙会”，共襄盛举。吴紫铜（左起）、张淙维、陈进裕、林荣华、容耀群、潘友平、许远达、赖国平及陈正觉一起穿汉服为“诸事大吉、一POP万赢”庙会主持推介礼。（图：星洲日报）

（槟城．北海18日讯）好看、好玩、好吃、热闹的“槟城迎春庙会”又来啰！

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由马来西亚皇帽Carlsberg集团盛情赞助，《星洲日报》、《光明日报》及北海斗母宫联办的“2019槟城迎春庙会”，1月26日傍晚6时开始在北海斗母宫上演，势必再现万头攒动的盛况。

今年的庙会以“诸事大吉、一POP万赢”为主题。已进入第14个年头的“槟城迎春庙会”（原名槟城庙会），年年都吸引数以万计的民众参与，成为每年槟州迎接农历新年前的一大文化盛会，也是北海人气最旺的迎春活动。

主题“诸事大吉、一POP万赢”

马来西亚Carlsberg皇帽集团北马高级销售经理林荣华、威省区高级销售经理陈进裕、吉打区销售经理张淙维、星洲日报槟吉玻高级区经理潘友平、光明日报首席执行员容耀群、北海斗母宫主席拿督许远达、甲抛峇底华人体育会创办人赖国平、马来西亚青运槟州分会副主席吴紫铜及马来西亚（槟城）汉服运动代表陈正觉，日前在北海斗母宫为槟城迎春庙会主持推介礼。

担任大会司机的本地夫妻档歌手萧靖淞、毛依贤及小精灵组合带来多新年歌曲，让现场洋溢浓浓的新春气息。

甲抛峇底华人体育会醒狮队在会上，也以瑞狮勇斗毒蛇救猪只的方式拜早年。

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瑞狮赠送可爱的猪仔给嘉宾，意喻诸事大吉，庙会正式倒数。（图：星洲日报）

容耀群：连续10年赞助

皇帽回馈社会精神可嘉

容耀群致词时说，从2009年第三届庙会至今年，马来西亚Carlsberg皇帽集团已连续10年赞助庙会活动，彰显该集团回馈社会，对推广及维护文化活动不遗余力，这种难能可贵的企业文化精神，令人激赏。

他说，今年的庙会也迎来了马来西亚青运槟州分会及马来西亚（槟城）汉服运动加入协办，除了带动更多年轻人参与，更顺应热潮，把去年引进代表华夏文化的汉服运动，提升另一层次，以汉服呈献类似中国古装剧《延禧攻略》风潮的排场。

“庙会当晚将会出现古时皇帝出巡的壮观场面，出巡行列包括皇后、八旗弟子及延禧嫔妃等环绕斗母宫一周，为庙会掀开序幕。”

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此外，场内也将备有试穿汉服结合各种布景拍照的打卡点，另有中国春秋时代至清末时代，流行民间的游戏“投壶”，供逛庙会者参与玩乐。

槟州茶艺文化协会今年也受邀在庙会呈献“潮州功夫泡陈韵情怀”品茗会，而来自中国成都的国家高级茶艺师、蒙顶山龙行十八式非遗传承人徐玮，远途前来演绎长嘴铜茶艺壶表演。

本地歌手兼夫妻档萧靖淞、毛依贤及小精灵组合带来多新年歌曲，让现场洋溢浓浓的新春气息。（图：星洲日报）

小黑林必媜压轴演出

与往年一样，“2019槟城迎春庙会”也准备了精彩的舞台节目，不但槟州创价学会30人朝阳体操队今年再次登场，呈献震撼人心的叠罗汉表演，超受欢迎的庙会常任嘉宾福建天王——小黑，及冠军天后林必媜也压轴演出。

其他歌手有Carlsberg十大歌星王雪晶、MBI《福气灵门诸事好》新年专辑群星蔡铭国、萧靖淞、曾爱佳、毛依贤、毛依敏、陈满靖、邱商肇、陈伟强、Angelia与OMG组合、蔡胜安、郑荣财、黄泫翎、小精灵、Prince文铨及键盘手小文组合、AiFM主持人邓佩银、拿督彭永添领导的“硬硬来乐队”、北海斗母宫电音三太子、甲抛峇底华人体育会龙狮队及、5678舞蹈团及GSDancer等。

大山脚Two Studio多媒体设计技职学院，当晚也将呈献近60个巨型新春创意灯笼，将成为庙会打卡拍照亮点。其他项目包括文化市集摊档及五脚基童玩馆特设童趣互动区。