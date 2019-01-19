刘静芝：防漏办手续·亚庇机场辟新入境路线 （亚庇18日讯）州副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝透露，马来西亚机场公司已采取措施，防止中国游客在入境时“错过”移民局柜台办理入境手续的事件。

州副首长兼旅游、文化及环境部长刘静芝（中）与大马机场公司亚庇国际机场经理苏尼夫乃曼（左）及沙巴移民局助理总监拉迪萨拉沙何（右）合影。

（亚庇18日讯）州副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝透露，马来西亚机场公司已采取措施，防止中国游客在入境时“错过”移民局柜台办理入境手续的事件。

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她说，在今年农历新年期间，预料将有5万名中国游客入境沙巴旅游，故欣见当局已采取必要的防范措施。

刘静芝是在主持州内阁会议后的部门会议后，如此指出。

下月开始用新路线

大马机场公司亚庇国际机场经理苏尼夫乃曼与沙巴移民局助理总监拉迪萨拉沙何亦向刘静芝汇报亚庇国际机场的入境乘客路线导向提升的工作进度。

刘静芝透露，从今年2月1日开始，亚庇国际机场将实施新的乘客路线流向，以便防止外国游客在入境时错过移民局柜台，办理入境手续的事件发生。

她说，从中国入境的游客，抵达亚庇国际机场入境或转机到州内其他机场，将从机场大厦的3楼国际入境室被导向2楼的移民局柜台，办理护照印章的入境手续。

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警卫手动取代自动门

“进入移民局柜台现有的自动玻璃门，将被改为由警卫手动开启，让抵境的游客进入。”

刘静芝进一步指出，当游客在移民局柜台办理护照盖章及入境手续之后，必须经过保安柜台的扫瞄及安检之后，才进入位于2楼的转机室，续程飞往山打根或斗湖等地。

苏尼夫乃曼表示，亚庇国际机场将开放2个转机柜台，因为目前亚庇国际机场每天仅有约200名国际及国内转机乘客。

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他说，从今年2月1日起，机场方面将安排移民局的官员24小时驻守转机柜台，以及保安人员24小时驻守安检站，以防有乘客错过办理入境手续。

厕所提升工程3月完工

至于另2个无人驻守的转机柜台则将以玻璃围起，防止入境乘客从无人柜台走过，该两个无人驻守的柜台较后将被拆除。

苏尼夫乃曼指出，亚庇国际机场所发生的“错过”移民局柜台的案件，绝大部分是于2017至2018年发生，抵境的外国游客（例如中国）转机前往州内其他机场如斗湖机场。

他也向刘静芝汇报，亚庇国际机场提升3楼男厕及女厕的工程，将于今年3月14日竣工，目前机场乘客及民众必须使用底楼及2楼的厕所。

刘静芝表示关注亚庇国际机场驻守的关税局官员人手课题时，苏尼夫乃曼表示此课题将在近期召开的亚庇国际机场管理会议中被讨论。

“在农历新年来临前，我们会通知所有相关部门必须执行的工作，相信我们会有效解决各项问题。”

春节期间开放更多柜台

与此同时，拉迪萨拉沙何向刘静芝保证，移民局将开放更多柜台，为农历新年期间大幅度增加的游客办理入境手续。

他说，目前亚庇国际机场入境室总共有20个移民局柜台，国际游客及国内游客柜台各10个，出境室也一样。

拉迪萨拉沙何说，过了凌晨1时，最后一班从吉隆坡飞抵的班机后，将开放所有入境柜台，为抵境的国际班机乘客办理入境手续。

“但一般上只有17至18个柜台同时操作，因为有时电脑系统的问题或有官员放假。”

出席会议者包括旅游、文化及环境部助理部长阿沙法阿里安、常务秘书威廉巴加、副常务秘书玛廉奥玛及沙巴旅游局总经理苏再妮等。