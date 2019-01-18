日本12月全国核心CPI涨0.7%．7个月低点 日本12月核心消费通膨年率降至7个月低点，是日本中行实现2%通膨目标面临更大挑战的最新迹象。家庭支出疲弱，使得企业难以提高价格。

（东京18日讯）日本12月核心消费通膨年率降至7个月低点，是日本中行实现2%通膨目标面临更大挑战的最新迹象。家庭支出疲弱，使得企业难以提高价格。

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消息人士表示，日本中行在下周的利率会议料将下调通膨预估，将警告全球不确定性升高。

日本政府周五公布的数据显示，12月全国核心消费者物价指数（CPI）较上年同期上涨0.7%，较上月的0.9%放缓。核心CPI包括油品但扣除生鲜食品价格。

12月全国核心CPI涨幅低于分析师的预估中值0.8%，并且是7个月来的最小涨幅。

数据凸显出日本经济复苏脆弱的本质，美中贸易摩擦升温及中国经济增长放缓加重出口压力，企业信心也承压。

或需加码刺激计划

一些分析师称，核心消费通膨未来数月可能陷入停滞，因油价下滑推低天然气和电力费用，日本中行可能将遭遇需加码已庞大的刺激计划的压力。

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“即使不考虑油价影响，消费者通膨也很疲弱。这是因为当前的经济复苏是由企业界驱动，效益还未大幅渗透至普通家庭。”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵说。

“消费力道不足以使企业相信可以涨价。”他说，并称核心CPI涨幅可能在4月接近零。

一名向记者做数据简报的政府官员指出，近来原油价格下跌已推低汽油成本，并可能导致3月或4月左右电费和燃气费下降。

日本中行官员曾表示他们将撇开油价波动等暂时性因素的效应，把重点放在经济的基本力道如何影响物价。

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但中行或许会发现，很难证明中行认为经济持续复苏将慢慢推升通膨的观点，因对全球需求放缓的疑虑可能阻碍企业加薪。加薪可让消费者有较多的可支配收入。

日本中行特别重视的指标——扣除食品与能源的通膨率——12月仅有0.3%，与前个月数值持平。

“日本中行在下周议息会议上可能不会调整政策。但如果经济失去动能，该中行可能最终不得不采取某种行动。”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。

持续的低通膨迫使日本中行维持大规模刺激计划，尽管这样做的成本在上升，例如持续数年的低利率打击金融机构的获利。

日本经济在去年第三季萎缩，一些分析师怀疑10-12月经济即使反弹，其力度可能也低于最初预期，因贸易保护主义和全球需求放缓打击企业信心。

很多日本中行决策者对增加刺激举措持谨慎态度，但分析师称，如果经济面临陷入衰退的风险，外部冲击可能会迫使中行采取刺激措施。