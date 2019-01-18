亚洲稻米价格战开打 随着印度、越南等主要稻米生产国加强提升海外销售，亚洲正在经历一场稻米出口大战，但激烈的竞争压低国际米价，即便最后赢家也是伤人七分、损己三分。

（泰国．曼谷18日讯）随着印度、越南等主要稻米生产国加强提升海外销售，亚洲正在经历一场稻米出口大战，但激烈的竞争压低国际米价，即便最后赢家也是伤人七分、损己三分。

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过去30年来蝉联世界稻米出口冠军的泰国，如今面临印度、越南的步步进逼，稻米出口前景日渐黯淡。泰国商务部说，去年稻米出口下滑至1100万吨，低于前年的1160万吨，今年可能进一步减至1000万吨。泰国稻米出口商的预测更悲观，预期今年出口可能降至900万至950万吨。亚洲已掀起稻米价格战。但米价竞争却进一步削弱国际米价，让稻米出口大国转向生产高品质稻米巩固获利。

在2017年，泰国政府欲利用全球需求强劲提升稻米出口，并借以消化前总理英叻的稻米补贴政策所囤积的大量稻米，却未能预见来自印度、越南及其他国家与日俱增的竞争。

印度总理莫迪为在5月大选前拚政绩，两月前宣布对印度香米提供5%出口补贴，扩大稻米出口与清库存，并使印度稻米在国际市场更具价格竞争力。越南去年稻米出口年增6%至615万吨，稻田占全国可耕地60%，而国内有近900万农户种稻。

愈来愈多亚洲国家想在国际市场销售库存米，一场稻米消耗战正在开打。泰国普通级稻米价格较一年前下跌9%至每吨400美元。