美中英领导人缺席．世界经济论坛有点冷 各自的危机将使几位世界领导人难以出席下周在达沃斯举行的年度世界经济论坛。这次论坛的背景是有关全球经济和政治前景的悲观情绪日益加深。

（达沃斯18日讯）各自的危机将使几位世界领导人难以出席下周在达沃斯举行的年度世界经济论坛。这次论坛的背景是有关全球经济和政治前景的悲观情绪日益加深。

广告

今年危机尤其多

贸易纠纷、紧张的国际关系、英国脱欧，以及一些人担心可能使世界经济陷入衰退的增长放缓，均令人焦虑不安，这种情绪势必主导1月22至25日的达沃斯论坛。

世界经济论坛自己的“全球风险报告”本周定下了基调，该报告强烈警告正在逼近的经济逆风，部份缘于主要大国之间的地缘政治紧张局势。

日德意领导人出席

大约3000名商界、政府和民间社会活动人士将在滑雪胜地达沃斯聚首，但在7个最发达工业化国家中，只有3个国家的领导人将会出席：日本首相安倍晋三，德国总理默克尔和意大利总理孔特。

特朗普今年因为美国政府部份关门的事情而无暇分身，缺席达沃斯论坛。去年他罕见地作为在任美国总统出席该论坛，成了外界瞩目焦点。

广告

美国白宫发言人桑德斯周四发布声明，由于美国政府部份关门，总统特朗普取消了美国代表团下周前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛的行程。根据两位政府高级官员的说法，原本预期财长努钦和国务卿蓬佩奥率领美国代表团出席。

法国总统马克龙因为要应对国内的“黄马甲”抗议，他也将不出席会议。英国首相梅伊则努力为脱欧协议争取共识。

七国集团（G7）之外，俄罗斯和印度领导人均不出席达沃斯会议。中国国家主席习近平2017年出席达沃斯会议时为自由贸易进行了一番有力的辩护，今年则由副主席王岐山率团参加。

安抚商界领袖的任务将落到英国财政大臣哈蒙德（夏文达）、中国国家副主席王岐山和一众中行官员的肩上。

广告

“主导本次达沃斯论坛的，将是一种对股市、经济成长放缓和国际政治的高度焦虑。”IHS Markit首席经济学家Nariman Behravesh说。

“出席论坛的领导人比去年要少，但准备前往的领导人……将会设法传达出信心，安抚企业和投资者紧张的神经。”

达沃斯论坛观察人士表示，今年缺席这么多高层领导人，但并不意味着这个耀眼的论坛失去了地位，不再是高层政坛人士展现政治主张的国际舞台。

“安倍准备以日本首相和20国集团（G20）主席国领导人的双重身份，前往达沃斯。这将是为即将到来的G20会议打基础的绝佳机会。”日本政府一位熟悉国际事务的消息人士说。

一位往年都参加、但今年不会去的中国官员说，中国从未期待在这次会议上与美国就贸易纷争问题取得进展。“这只是一个发表政策声明的场合。”他说。