调查：欧洲中行料延后升息．欧元区衰退风险再起 根据路透对分析师的调查，欧洲中行料将等到第四季才调升存款利率，比一个月前预估的时间要晚。分析师并称，欧元区陷入衰退的机率已增加。

（班加罗尔18日讯）根据路透对分析师的调查，欧洲中行料将等到第四季才调升存款利率，比一个月前预估的时间要晚。分析师并称，欧元区陷入衰退的机率已增加。

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自2018年6月以来的路透调查原本预期，欧洲中行2018年12月结束资产购买计划后，将在2019年第三季调高利率，这与欧洲中行的指引相符。

但一连串疲弱的数据--包括欧洲最大经济体德国去年下半年勉强躲过衰退--显示经济成长已放缓，令分析师推迟其维持已久的预测。

相比10月时的调查，他们还降低了对德国、法国、意大利的成长预期。

“尽管今年或许能避免彻底衰退，但美国放缓程度较预期严重，或者（美中）贸易战进一步升级，可能就足以造成温和的衰退。”凯投宏观首席欧元区经济分析师Andrew Kenningham说。

外界目前预期欧洲中行第四季将把隔夜存款利率由当前的负0.40%调升至负0.20%，然后等到2020年初将其再融资利率由零调升至0.20%。

目前正值金融情况收紧，英国退欧在即，但英国政府内部对如何退欧仍莫衷一是。

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“对欧元区来说，英国退欧也是个重大风险--它可能导致对英国的出口受影响，而这是一个可能打压经济增长的额外因素，”荷兰安智银行（ING）首席欧元区分析师Peter Vanden Houte表示。