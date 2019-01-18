就业市场强劲．美上周首领失业救济人数减3000人 尽管美国联邦政府部份机构停摆，最新一周美国首次申领失业救济人数还是意外降至5周来低点。

（华盛顿18日讯）尽管美国联邦政府部份机构停摆，最新一周美国首次申领失业救济人数还是意外降至5周来低点。

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美国劳工部公布的数据显示，截至1月12日止当周首次申领失业救济人数由前一周的21.6万人，向下减少3000人，至21.3万人，低于经济专家估计的22万人。

美国首次申领失业救济金人数位在30万人关卡以下已经很长一段时间，为1970年以来最长一波走势。经济专家普遍认为，申领人数低于30万人反映就业状况理想。

更能够反映就业趋势的四周移动平均数则是降至22万零750人。

截至1月5日止当周的连续申领人数则是由前一周修正后的171.9万人，向上升至173.7万人，经济专家预估中值为173.4万人。

首次申领失业救济人数下滑，而且仍然接近历年低点，这与12月非农就业报告显示的劳动力市场热络状况相符。与此同时，目前联邦政府部份停摆涉及到四分之一的机构，而且成为美国历史上最长的一次，这可能导致未来几周内一些失业救济申请增加。

截至1月5日当周，未经调整的联邦雇员首次申领失业救济人数窜升至1万零454人，反映了政府关门第二周的影响。这个数字高于截至12月29日一周的4760人，以及截至12月22日一周的929人。

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联邦雇员申领失业救济数据的报告存在落后，分析师提出警告表示，可能要更多时间才能在报告中充份体现出政府停摆产生的影响。