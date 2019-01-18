刘美汉：国家元首退位 苏丹莫哈末五世辞去国家元首职位，成为我国史上任期最短的国家元首，突然宣布退位成为国内外热议的话题

苏丹莫哈末五世辞去国家元首职位，成为我国史上任期最短的国家元首，突然宣布退位成为国内外热议的话题。

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苏丹莫哈末五世自登基国家元首以来给人最大的印象应该就是他见证我国六十多年来首次的政党轮替，并且接受敦马哈迪宣誓成为我国第7任首相。



让人印象深刻的是，在马哈迪宣誓任相时，人们发现莫哈末五世胸前的口袋还放有智能手机。不少人还细心研究陛下究竟用什么牌子的手机。



之后，就是莫哈末五世以国家元首身份出席国会时，一句：“请坐，别跑掉”，成为一时的金句。为人个性随和且带幽默的陛下，常在正式场合作出有趣发言，如在国会上致御词到一半时，突然说“等一下，喝口水”，还有问诸议员“敲桌子吗？”等。



正因其特立独行的作风，随和且带幽默的个性，让人觉得这位国家元首与向来给人感觉应该端庄严肃、不苟言笑的苏丹有很大的差别。



除了逗趣幽默，陛下也有令人赏识的一面。去年，关注国债与经济状况的陛下宣布在任内削减薪资10％，随后更是决定取消其华诞的庆典，将省下的公款捐予希望基金，并且也宣布去年不举办开斋节门户开放活动，以节省开支，用以帮助更有需要帮助的群体。陛下展现与国家共体时艰的态度，获得广大人民的赞赏。



去年11月底，有网传图片指莫哈末五世在告假期间结婚，消息还未被证实，随之而来的就是陛下通过国家王宫颁布辞去国家元首职位的消息，人们还没来不及“消化”之前的事，又来一波震撼！

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真正促使莫哈末五世退位的原因是什么？或许也无需过多揣测，毕竟王室的机制和原因只有苏丹本人最清楚，既然陛下作出退位的宣布，人们应尊重他的决定，无需多加评论。毕竟很多事情不是人们所想的那么简单，一个人处在什么样的位置，就得承担这个位置上所附带的约束和压力，身为王者更甚如是。



莫哈末五世在任国家元首期间给人民带来的幽默且亲民的作风，在位时间虽短，却给人民留下深刻的印象。



（星洲日报．砂拉越．评论．作者：刘美汉）