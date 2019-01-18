避免今年供应过剩．12月OPEC产量创近2年最大降幅 OPEC在一份月度报告中称，12月石油日产量下降75.1万桶，至3,158万桶，为近两年来最大月度降幅。

（伦敦18日讯）石油输出国组织（OPEC）周四表示，在限制供应的新协议生效之前，该组织在去年12月大幅削减了石油产量，表明在经济放缓抑制需求之际，产油国为避免2019年出现供应过剩已经迈出了坚实的第一步。

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OPEC在一份月度报告中称，12月石油日产量下降75.1万桶，至3,158万桶，为近两年来最大月度降幅。

由于担心油价下跌和供应增加，OPEC和包括俄罗斯在内的盟友去年12月同意在2019年恢复减产。他们承诺减产120万桶/日，其中OPEC占80万桶/日。

OPEC秘书长巴尔金都对路透表示，产油国正寻求避免工业化国家的石油库存超过五年平均水平。

OPEC报告中的数据显示，11月份工业化国家的石油库存高于五年平均水平。

“我们还没有走出困境，”巴尔金都表示：“石油行业承受不起再次陷入低迷的后果。”他所指的是2014-2016年的石油市场大跌。

12月的减产意味着，如果OPEC从1月1日开始全面实施减产，则能避免出现可能削弱油价的供应过剩。由于担心供应过剩，油价从10月的每桶86美元跌至12月的不到50美元。

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OPEC预计，2019年全球石油需求增长将从2018年的150万桶/日放缓至129万桶/日，不过该组织对经济形势的乐观程度高于上月，并称石油市场人气改善，原油价格重回每桶60美元上方。