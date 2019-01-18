黄鸿圣： 还未竣工就指无用 . 杨薇讳有没搞错？ 朋岭区州议员杨薇讳指古晋北市市政局耗费巨资进行的独立广场一带治水工程无法发挥作用一事

古晋北市市政局基础设施保养组主任再迪（左）与北市局行政委员黄鸿圣向记者讲解第3期治水工程事宜。

（古晋18日讯）朋岭区州议员杨薇讳指古晋北市市政局耗费巨资进行的独立广场一带治水工程无法发挥作用一事，引起古晋北市市政局行政委员拿督黄鸿圣不满，并希望前者不要发表毫无根据言论。

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他今日就此事召开新闻发布会时澄清，该治水工程共分3期进行。首期工程是在2016年开始，最后一期工程预计在今年4月才完成。但，杨薇讳日前所发表言论中指，该治水工程在去年便已竣工。



“杨薇讳所发表言论恐混淆民众。发表这种毫无根据的指控，对北市市政局乃至民众而言都不公平。”



黄鸿圣希望任何人若对当局有疑问，可在发表言论前，求证实情；特别是，对方（杨薇讳）乃人民代议士，更有责任告诉民众事实。这件事上，他认为，杨薇讳应用更专业态度处理。



他希望民众明白，此工程仍在进行，而非如杨薇讳所指般，已竣工。在进行工程中，也需考量交通流量事宜。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）