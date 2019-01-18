TWICE直播中途收惊悚留言·狂粉扬言1月30日杀死周子瑜 韩国女团TWICE17日在后台进行短暂约15分钟直播，不料竟有网民直接点名时间、人名，放话要在那时候行凶“杀死子瑜”，粉丝看了大呼惊悚，已经反映给JYP娱乐经纪公司，希望能实际行动遏止黑粉，保护艺人身安全。

TWICE拥有高人气，也不乏遭受黑粉攻击，就在17日直播中竟收到收惊悚留言“要在1月30日杀死子瑜，我保证！”

（首尔18日讯）韩国女团TWICE17日在后台进行短暂约15分钟直播，不料竟有网民直接点名时间、人名，放话要在那时候行凶“杀死子瑜”，粉丝看了大呼惊悚，已经反映给JYP娱乐经纪公司，希望能实际行动遏止黑粉，保护艺人身安全。

广告

当天除了刚染成金发的彩锳首度亮出新发色，其他成员则穿着休闲舒适，和粉丝们交流私底下的模样。就在接近结尾的时候，一名帐号为“GFRIENDHATERS9”的用户留言，直接写下惊悚文字：“我要在2019年1月30日杀死你子瑜，我保证。（I KILL YOU TZUYU IN30.01.2019.I PROMISE）”

虽然TWICE本人好像没有发现，但当时让收看的粉丝都吓了一跳，非常惊恐，而这段恐怖留言的截图立马在TWICE粉丝群传开，大量的转发提醒与告知，零星出现“保护子瑜小队#TzuyuProtectionSquad”、“保护TWICE小队#TwiceProtectionSquad”、“保护子瑜#ProtectTzuyu”等推文。目前粉丝已经回报给JYP娱乐，希望他们赶紧处理，提前保护艺人人身安全。