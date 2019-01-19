保障消费者权益 ·春节乱起价罚 （亚庇18日讯）商家趁春节随意涨价？小心被罚！





国内贸易及消费人事务部沙巴总监乔吉（右二）检查沙巴学院食堂食品的价格。

（亚庇18日讯）商家趁春节随意涨价？小心被罚！

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国内贸易及消费人事务部沙巴州总监乔吉阿巴斯提醒消费者，若在春节来临期间遇到商家胡乱调涨商品价格，可向该部门投诉。

乔吉表示，一旦接到消费者有关乱涨价的投诉，贸消部门将派员前往调查。唯消费者在投诉之前须提供有关收据，甚至拍照存证，以方便该局调查。

他表示，贸消局为消费者提供多达9个投诉管道，其中一个最方便的管道便是透过手机通讯软件WhatsApp。

WhatsApp贸消部热线投诉

乔吉是今日到沙巴学院食堂检查食物售价，受访时这样表示。

据报道，贸消部的WhatsApp投诉热线为（019-2794317）。投诉者须提供真实姓名、身份证号码、被投诉的商号及商店地址等。

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亚庇一家印裔穆斯林餐厅于2016年以3令吉20仙出售美禄冰，结果在2011年价格统制及反暴利法令下被控上法庭，遭罚款3万令吉。

贸消部查98校

古达1食堂没标价罚100

沙巴国内贸易及消费人事务部过去5天在全州各地展开行动，检查学校食堂的食物及饮料售价，结果仅有一家在古达的学校食堂因没有展示食物售价而被罚100令吉。

贸消部沙巴总监乔吉阿巴斯表示，执法人员于本月14日起在全州8个地区检查学校食堂，共有98家食堂接受检查，结果没有发现食堂业者以过高价格销售食品或饮料而触法，只有一家食堂因没有展示价格而在1993年价格管制法令接获100令吉罚单。

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食堂须遵守价格指南

乔吉表示，随著学校食堂食物及饮料售价的课题在西马引起消费者关注，该部门于全国展开检查行动，沙巴也不例外。他称，今日是最后一天的检查行动。

他指出，在学校食堂消费的都是学生，食物售价应该比其他食肆便宜。同时，他称，食堂业者必须遵守教育部的食品价格指南，不能随意涨价。

在有关法令下，违法的机构可被罚款不超过50万令吉，重犯者罚款不超过100万令吉；违法的个人则面对不超过10万令吉罚款或监禁最高3年，或两者兼施；重犯者的最高刑罚是不超过25万令吉罚款或监禁最高5年，或两者兼施。

春节统制品价格近公布

乔吉是今日检查沙巴学院食堂后，受访时这样表示。

他也表示，贸消部门将于春节来临之间公布春节统制品价格，价格管制计划大约为期12天。

乔吉称，在沙巴，贸消局每年于5个主要佳节期间都会推动统制品价格管制计划。



