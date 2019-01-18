华商命案有进展 . 起回凶器 死者遗物 . 警再逮2嫌犯 华商郑敦国被歹徒掳走及遇害的案件，警方调查工作取得进展，除了再逮捕两名嫌犯

警方鉴证科刑警在沟渠中捞获相信与命案有关的猎刀，并现场进行拍摄工作。

（古晋18日讯）华商郑敦国被歹徒掳走及遇害的案件，警方调查工作取得进展，除了再逮捕两名嫌犯，鉴定尚有4名中国籍人士涉案并全力追缉之外，今日起回疑是歹徒用来杀害死者的猎刀及属于死者的多样遗物。

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砂刑事调查主任梁顺贵高级助理总监今早十时许率队到实加玛路一间咖啡店旁，由刑警在沟渠内捞获一把相信与命案有关的猎刀。



另一凶器被垃圾车载走



警方随后把涉案的第6名华裔嫌犯（28岁）押到现场调查。此案的第5名友族嫌犯（24岁）是于1月15日晚上十时许在婆罗洲高原路被捕，至于第6名嫌犯昨日（17日）凌晨十二时许在机场路落网。最先落网的3名男嫌犯，今日再被押上庭申请延长扣留7天。



警队找到第一把凶器后，随即拉队赶到京城商业中心欲在一个垃圾桶内寻找另一把凶器，但因垃圾已被载走丢弃而扑空。



警队随后到于峇都吉当区的甘榜文雅兰拜（Kampung Bunga Rampai），在路旁草丛及树林搜寻，找到至少24种证物，包括死者的钱包、手机、手机充电电线和鞋子等。另外也起获一个断裂的车牌。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





警方鉴证科刑警在沟渠找到一把猎刀。

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警方鉴证科刑警把找到的证物放在路旁草地拍照存证。





警方鉴证科刑警分别使用绳索及梯子登上路旁斜坡上的丛林，以搜寻死者的遗物。