白莲是妈妈的最爱
白莲是妈妈的最爱
妈妈曾说：“莲花很美，尤其是白的。”白色很美，清新、简约、淡雅、无瑕。不染纤尘的白莲，就这样不知不觉地烙印在我心底。
犹记得，在我就读的小学，校园内有座假山。山上有个小凉亭，山脚环绕着池塘。池中长有莲花，还有许多的小鱼儿。很美。
我常常在那儿赏花看鱼。
有一次，想起了妈妈，情不自禁地采了一朵白莲，回家送给妈妈，妈妈却很生气地说：“校园里的花朵不可乱采，没有得到允许，就是偷！这行为是不对的。”接着又说：“如果要送，就送你画的。”
我没画，一直都没去画。
4年前，母亲的身体开始衰弱，记忆也逐渐退化。同时，右脸颊也因皮外伤受感染历久不愈。我每周都为妈妈清洗伤口和敷药，同时修剪指甲。握着那双手，摸着那脚趾，难以相信这就是曾经为子女奔波、劳碌的一双手脚，眼前看起来如此瘦小脆弱，心里好难受。
那年的3月，我开始为妈妈画肖像，从头到脚，每一部分都很用心地去描绘。每天，一画就是两三个小时，约两星期后完成，为作品起标题《妈妈，您的名字是菩萨》。画好之后告诉妈妈，妈妈很认真地问道：“头发有没有乱？脸上的痂皮不好画上去。”
母亲早年患青光眼疾，后来失明。虽然生活在黑暗里，可她心明意清。有洁癖的她，每天都会把自己梳理得干干净净。晚年右脸颊受伤留下结痂，因此很在意自己的形象。我对妈妈说：“没有瑕疵，很好看，很像您。还是穿着您最喜欢的土黄色碎花衣服呢。”母亲笑说：“那一件衣服是你送的。”我握着妈妈的手说：“接下来，将画您喜爱的莲花系列。”妈妈听了，不住呵呵笑。
画白莲，冀望通过画笔表达内心对母亲的爱，也是实现妈妈早年的期望。一幅画，一份祝福，祝福妈妈身体健康，天天快乐。
第二年，4月1日愚人节那一天，妈妈竟悄悄地走了。母亲往生时容颜安详，身上正好穿着肖像画中的那套衣服，看了不禁泪涕而下。想起两天前还在一下子催我去上班，又一下子叫我快吃饭，甚至还哼着：“鸿鸿疲倦了，眼睛小，眼睛小要睡觉……”，哄我入睡。养儿一百年，长忧九十九。摇篮曲犹在耳边，一个有温度、有感觉的人，从此长眠不语！真教人不舍。
妈妈的离开，再度点燃莲花系列创作的激情。每当想起母亲的时候，泪眼中总会浮现慈祥和蔼的笑容。笑容如莲，让我画了一幅又一幅的作品，每一幅就是一份的思念，一份祝福。
3年了，从开始的思念，到如今形色韵律，花雨缤纷。我想，这是一种移情的美学，赞颂花开，珍惜花谢。一朵花的盛开和美艳，我们要感恩阳光和雨露；一朵花的凋零和枯萎，我们要珍惜拥有和给予。
花开花谢，无住生心；莲池意会，有情丹青。
佛说，前世五百次的回眸，换来今生的擦肩而过。仅以《莲池意会》系列，献给远方的妈妈。
我愿，来世再投入您的怀抱，再次对您尽孝道，再次为您画莲花。妈，谢谢您，我爱您！
莲池意会系列作品
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