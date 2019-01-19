白莲是妈妈的最爱 妈妈曾说：“莲花很美，尤其是白的。”白色很美，清新、简约、淡雅、无瑕。不染纤尘的白莲，就这样不知不觉地烙印在我心底。

画家吴亚鸿。

妈妈曾说：“莲花很美，尤其是白的。”白色很美，清新、简约、淡雅、无瑕。不染纤尘的白莲，就这样不知不觉地烙印在我心底。

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犹记得，在我就读的小学，校园内有座假山。山上有个小凉亭，山脚环绕着池塘。池中长有莲花，还有许多的小鱼儿。很美。

我常常在那儿赏花看鱼。

有一次，想起了妈妈，情不自禁地采了一朵白莲，回家送给妈妈，妈妈却很生气地说：“校园里的花朵不可乱采，没有得到允许，就是偷！这行为是不对的。”接着又说：“如果要送，就送你画的。”

我没画，一直都没去画。

4年前，母亲的身体开始衰弱，记忆也逐渐退化。同时，右脸颊也因皮外伤受感染历久不愈。我每周都为妈妈清洗伤口和敷药，同时修剪指甲。握着那双手，摸着那脚趾，难以相信这就是曾经为子女奔波、劳碌的一双手脚，眼前看起来如此瘦小脆弱，心里好难受。

那年的3月，我开始为妈妈画肖像，从头到脚，每一部分都很用心地去描绘。每天，一画就是两三个小时，约两星期后完成，为作品起标题《妈妈，您的名字是菩萨》。画好之后告诉妈妈，妈妈很认真地问道：“头发有没有乱？脸上的痂皮不好画上去。”

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母亲早年患青光眼疾，后来失明。虽然生活在黑暗里，可她心明意清。有洁癖的她，每天都会把自己梳理得干干净净。晚年右脸颊受伤留下结痂，因此很在意自己的形象。我对妈妈说：“没有瑕疵，很好看，很像您。还是穿着您最喜欢的土黄色碎花衣服呢。”母亲笑说：“那一件衣服是你送的。”我握着妈妈的手说：“接下来，将画您喜爱的莲花系列。”妈妈听了，不住呵呵笑。

画白莲，冀望通过画笔表达内心对母亲的爱，也是实现妈妈早年的期望。一幅画，一份祝福，祝福妈妈身体健康，天天快乐。

第二年，4月1日愚人节那一天，妈妈竟悄悄地走了。母亲往生时容颜安详，身上正好穿着肖像画中的那套衣服，看了不禁泪涕而下。想起两天前还在一下子催我去上班，又一下子叫我快吃饭，甚至还哼着：“鸿鸿疲倦了，眼睛小，眼睛小要睡觉……”，哄我入睡。养儿一百年，长忧九十九。摇篮曲犹在耳边，一个有温度、有感觉的人，从此长眠不语！真教人不舍。

妈妈的离开，再度点燃莲花系列创作的激情。每当想起母亲的时候，泪眼中总会浮现慈祥和蔼的笑容。笑容如莲，让我画了一幅又一幅的作品，每一幅就是一份的思念，一份祝福。

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3年了，从开始的思念，到如今形色韵律，花雨缤纷。我想，这是一种移情的美学，赞颂花开，珍惜花谢。一朵花的盛开和美艳，我们要感恩阳光和雨露；一朵花的凋零和枯萎，我们要珍惜拥有和给予。

花开花谢，无住生心；莲池意会，有情丹青。

佛说，前世五百次的回眸，换来今生的擦肩而过。仅以《莲池意会》系列，献给远方的妈妈。

我愿，来世再投入您的怀抱，再次对您尽孝道，再次为您画莲花。妈，谢谢您，我爱您！



莲池意会系列作品

《爱》，从思念的心情开始，到如今形色的旋律，传播芬芳，赞颂大地。

《白莲》，傲骨柔情，携一生的洁白纯净，愿以永恒的真，不灭的善，不朽的美，化成一道不染纤尘的风景。

《听莲》，听花儿在滴泪哭泣，心里的时光湿了，好久好久都未曾干。

《遥寄祝福》，思念在心底扎根，浓浓的，密密的……深切祝福。

《爱与希望》，一扇窗，分隔了窗里和窗外。窗外有情，窗里有爱。思念在阳光下飘荡，希望在绿意中萌芽。

《今生与来世》，今生暂别；来世再见，祈求延绵的爱再续前缘。

《悠然自得》，一片花瓣轻轻飘落了，没人看到，没人听到。花儿是否存在？

《听见》，用眼“聆听”色彩与造形的对语；用心“看见”生命与自然的交会。但愿，丹青不老，岁月静好。

《白莲红莲》，世上没有两朵一样的花，更何况是动了情，着了彩，洒落画中的形与色。

《莲池意会》，内心的感触，转化为艺术创作，借花说我思，我想，我念，我爱。

《天地大美》，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。低下头向大地鞠躬，抬起头来凝视苍天。感恩一切。

《花开花谢》，花开了，有着生命的力量；花谢了，化成生命的养分。花开花谢皆有情。

《画花》，画，是另一种生命形式的延续，花的作品是“不生不灭”的生命展现。

《香赞》，莲花给了我想像的翅膀，予我天马行空的灵感，作品里有我的昨天、今天和明天。

《听见花开》，花儿开了，带着淡淡的清香，浓浓的思念。远方的您，是否听见？

《愛莲》，喜爱莲花出淤泥而不染，香远益清，中通外直，亭亭玉立。

《荷风》，阵阵清风送来荷香，风中有我的思念。

《一池清凉》，白天，夜晚，花静静地开，静静地谢。