沙砂司法年游行·法律精英聚一堂 （亚庇18日讯）一年一度的“沙砂司法年开幕大游行”今日在亚庇隆重举行，汇聚司法界领袖及精英。

（亚庇18日讯）一年一度的“沙砂司法年开幕大游行”今日在亚庇隆重举行，汇聚司法界领袖及精英。

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一行人在联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊带领下，浩浩荡荡从加拉文星购物广场步行至亚庇法庭大厦。

参与游行者包括沙巴及砂拉越首席大法官拿督斯里黄达华、马来亚大法官丹斯里查哈拉、首相署部长（法律事务）拿督刘伟强、州副议长拿督阿末阿都拉曼及青年及体育部长拿督潘明丰等。

值得一提的是，在沙巴出生的里察马拉尊首次以联邦法院首席大法官，参与在沙巴举行的司法年开幕大游行，他也是大马史上首位担任联邦法院首席大法官的东马人。

来自沙巴及砂拉越的各级法庭推事、法官、律师与副检察司等也参与活动。

黄达华：服务乡区

律师多参与流动法庭

沙巴及砂拉越首席大法官拿督斯里黄达华呼吁律师深入基层，让更多郊区民众能够获得法律服务。

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他指出，基于东马两州幅员辽阔，有些偏远郊区的民众无法获得基本法律服务，因此他鼓励更多执业律师参与流动法庭活动，为内陆地区的民众提供法律服务。

黄达华也强调，东马法庭经常出动流动法庭，并让推事及法官积极参与，让法律服务能延伸至偏远地区。

“我们希望律师可以积极参与，提高民众对司法的信心。”

黄达华是今日在沙巴及砂拉越司法年开幕仪式上致词时，这么表示。

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加强口头辩论能力

另一方面，黄达华也希望执业律师能够加强口头辩论能力，除了提高本身的素质之外，亦能强化司法界的素质。

“口头辩论能够让律师学习真正的辩驳能力，这有助于提升律师的素质。”

黄达华说，截至去年12月31日，沙巴流动法庭已解决8万7345宗与出生证有关的个案。



Caption

参与司法年开幕游行的嘉宾在游行过程中有说有笑。

亚庇法庭大厦内汇聚司法界、法律界精英，共同参与每年一度的司法年大游行开幕仪式。