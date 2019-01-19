美味中有好意头·凯城推出新春鱼生点心 （亚庇18日讯）配合农历新年，凯城酒店推出应节的鸿运七彩鱼生、迎春点心及新年套餐，让民众一家大小在新年期间享用好意头又美味的美食。





凯城酒店总经理黄福来（左七）、集团市场及销售总监钟雪云（右七）及职员，与Astro经典名曲歌唱大赛歌手一同推介鸿运七彩鱼生。

（亚庇18日讯）配合农历新年，凯城酒店推出应节的鸿运七彩鱼生、迎春点心及新年套餐，让民众一家大小在新年期间享用好意头又美味的美食。

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由凯城酒店主厨陈书渊及厨师团队精心调制的鱼生，采用健康橄榄油，可选择鸿运三文鱼生、双喜大捞鱼生、凤彩又添鸿运及鲜果鸿运鱼生，每份从58令吉起，可选择外带或内用，即日起供应至2月19日。

点心师傅周富忠在农历新年精心准备了创意新春点心，包括古早皮蛋卖、芋蓉带子卷、竹炭流沙包、蚝仕发菜卖、鸡肉烟鸭饺、咖啡芋角，还有具有本地特色的椰浆饭芋角，让人惊喜连连。

新春套餐供选择

凯城酒店皇朝中餐厅在新年期间也推出多款贺岁菜式，5人新年套餐分别是688令吉及888令吉，10人套餐1188令吉及1688令吉。顾客也可选择单点菜肴。

总经理黄福来及集团市场及销售总监钟雪云今午在皇朝中餐厅推介鸿运七彩鱼生及新春点心。

在场参与捞生的来宾有Astro经典名曲歌唱大赛大马区赛冠军兼国际赛殿军及人气奖得主刘广艺、Astro经典名曲歌唱大赛国际赛季军赵东明、大马区赛8强郭俊强、12强李玛丽娜和黄桂珍及中国新声代第五季歌手法蒂玛诺雅等。

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更多新春活动与优惠，可联络凯城酒店（088-252396/265555）。

凯城酒店推出具有本地特色的椰浆饭芋角。

充满新春味道的蚝仕发菜卖。





