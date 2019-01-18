日产三菱．高恩不当收取3658万酬金 日产汽车和三菱汽车周五宣布，遭到逮捕的前董事长高恩（Carlos Ghosn），从两家公司在荷兰设立的合资公司不当取得酬金780万欧元（约3658万令吉）。

（东京18日讯）日产汽车和三菱汽车周五宣布，遭到逮捕的前董事长高恩（Carlos Ghosn），从两家公司在荷兰设立的合资公司不当取得酬金780万欧元（约3658万令吉）。

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两家公司在展开联合调查后发现，已遭到罢绌的前董事长高恩在未与日产汽车首席执行员西川广人（Hiroto Saikawa）、三菱汽车首席执行员益子修（Osamu Masuko）等2名董事讨论下，收取了该合资公司的酬金。三菱首席执行员并表示，已经和日产讨论是否解散在荷兰的合资公司。

高恩于去年11月19日遭到日本检方逮捕，并已羁押至今，日本检方以短报薪资8年、在全球金融危机期间将个人投资损失暂时转移给日产为由，已对高恩提起诉讼。

日产和三菱的合作伙伴雷诺汽车目前仍然保留高恩的董事长和首席执行员职位，而这些最新指控可能使雷诺断开高恩的压力进一步升高。法国政府是雷诺汽车的最大股东，已经一直在催促公司撤换高恩。