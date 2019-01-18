大马羽球赛·两局击退何冰娇·吴堇溦勇闯半决赛 世界排名28的堇溦，明日将与世界排名第8的卫冕冠军拉查诺争夺一席决赛资格。

（吉隆坡18日讯）吴堇溦不负众望，在主场越战越勇！

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大马18岁女单吴堇溦今日在大马羽球超级500赛8强赛中，以直落两局打败中国名将何冰娇，晋级半决赛，挑战泰国的前世界冠军拉查诺。

去年加冕世青赛与青奥运冠军的堇溦，是以21比15、21比16击败赛会5号种子何冰娇，写下对对手的3连胜。

世界排名28的堇溦，明日将与世界排名第8的卫冕冠军拉查诺争夺一席决赛资格。后者在提前重演的上届决赛中，打败台湾世界第一戴资颖。

堇溦在去年同一个赛会8强激战3局不敌拉查诺，这也是两人此前唯一的交手。

在此前已结束的8强赛中，大马混双自由人陈炳顺与吴柳莹以两局力挫国家队师弟妹吴顺发与赖洁敏，晋级半决赛硬碰日本头号种子渡边勇大与东野有纱。

而国羽男双张御宇与王耀新也以两局勇挫日本二号种子嘉村健士与园田启悟，半决赛将对队友谢定峰与苏伟译以及丹麦组合阿斯特鲁普与拉斯姆申之间的胜者。