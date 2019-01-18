资金问题．日立英核电厂停工 英国一处新的大型核能发电厂将暂停兴建，因为日本开发商日立（Hitachi）表示，日立无法与英国政府谈妥融资问题，因而做出此决定。

（伦敦18日讯）英国一处新的大型核能发电厂将暂停兴建，因为日本开发商日立（Hitachi）表示，日立无法与英国政府谈妥融资问题，因而做出此决定。

广告

日立17日表示，停止在威尔斯安格尔西岛（Anglesey）Wylfa核电厂的地平线计划（Horizon Project），日立也将暂停英格兰另一个发电厂的工程。

日立多年来与英国政府讨论英政府如何资助这项计划，包括透过投资股票和债券等。

日立停工的消息对英国政府是一大打击。英国因脱欧陷入政治混乱，面临对欧盟以外企业与国家开放的压力。两个月前，东芝（Toshiba）也决定不在英国建发电厂。

日立总裁东原敏昭在东京记者会表示，公司评估后认为，就私人企业而言，若要进一步投资将超出能力所及。

停工将造成3000亿日圆损失。

中广核拟英国建厂

填补日立东芝空缺

广告

据报道，日立已在该项计划支出超过10亿英镑。截至完工前，估计需花费约150亿英镑。

中国广核集团表示，将提出在英国建设一座核电厂的计划，以填补两个日本项目失败留下的空缺。

英国一直希望能够兴建多座核电厂，以取代计划在2020年代关闭的老旧煤炭和核电厂。不过，日立制作所稍早前证实，已冻结在英国威尔斯兴建核电厂的计划，东芝亦于去年取消英国NuGen核电项目。

英国政府透露，在日立要求英国政府提供更多帮助后，已向其提出一套财务支持方案，但该公司认为该项目从经济上来看仍不划算。