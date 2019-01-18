贸易战有进展．美股应声上扬．马股试叩1700点 亚太股市今日走高，有关中美贸易谈判取得进展的报道助燃会达成协议的憧憬，支撑了风险意愿，马股涨至最高的1692.22点挂收。

（吉隆坡18日讯）亚太股市今日走高，有关中美贸易谈判取得进展的报道助燃会达成协议的憧憬，支撑了风险意愿，马股涨至最高的1692.22点挂收。

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《华尔街日报》周四引述了解内部讨论情况的人士报道称，美国财长姆钦讨论了在定于1月30日举行的贸易谈判中，部份或全部取消对中国进口商品加征的关税，并建议降低关税。

这篇报道出炉后，美股上扬，但之后美国财政部一名发言人向CNBC表示，姆钦并未作出上述建议，美股缩减了一些涨幅。

《华尔街日报》亦报道，美国贸易代表莱特希泽一直反对这个想法，且这一提议尚未提交给美国总统特朗普。

即使只是美中贸易战取得进展的蛛丝马迹，也已协助提振风险意愿。美股3大指数周四皆收高，工业股领涨。

马股涨势相对温和，闭市时涨9.25点或0.55%，至1692.22点，连续第二天上扬。

丰隆研究指出，虽然近期区域股市投资情绪疲弱，但美国股市表现依然强稳，相信可带动马股走高，有机会挑战1700点。

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看好出口股油气股

“在马币回落和布兰特油价突破60美元之际，投资者可能追逐出口股和油气股。”

中国上证综指涨1.42%，日本日经指数升1.29%，触及一个月高位点。澳股及韩股也分别上涨0.53%和0.82%。

大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称，和2018年一样，美中贸易争端在2019年仍是一个关键市场主题，稍有不同之处在于，有一些迹象显示双方正在寻求某种化解。

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“中国似乎没有多少选择，而鉴于贸易战对美国市场和经济造成的负面影响，美国可能也希望避免陷入长期争端。”

中国商务部新闻发言人高峰周四表示，应美国邀请，国务院副总理刘鹤将于1月30至31日访美，就经贸问题进行磋商。

中美双方去年12月同意贸易战休战90天。

近期公布的指标已经显示出中国经济正在丧失部份动能的迹象。

《路透社》调查显示，将在下周一发布的数据可能显示，中国2018年第四季经济增速可能放缓至全球金融危机以来最慢。