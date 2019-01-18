传LRT3新合约月底敲定．建筑股欢腾 市场盛传轻快铁三线（LRT3）新合约可能在农历新年前签定，为低迷已久的建筑业捎来好消息，带动建筑股周五上扬庆祝行情。

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（吉隆坡18日讯）市场盛传轻快铁三线（LRT3）新合约可能在农历新年前签定，为低迷已久的建筑业捎来好消息，带动建筑股周五上扬庆祝行情。

受到上述消息提振，建筑股周五一片欢腾，DKLS工业（DKLS,7528,主板建筑组）起7仙，至1令吉80仙、乔治肯特涨2仙，至1令吉12仙、成荣集团（MUDAJYA,5085,主板建筑组）扬3仙，至35仙，WCT控股（WCT,9679,主板建筑组）升2仙，至85.5仙。

《星报》引述轻快铁三线工程经理黄志龙（音译）电邮回应称，国家基建公司（Prasarana）和LRT3主要承包商——马资源（MRCB,1651,主板产业组）及乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）希望能在本月底敲定和签署新协议。

他说，签约活动从去年12月展延至本月，主要受年终佳节假期及许多雇员放假影响。

受到希盟政府积极改革财政影响，原订于去年12月12日执行的LRT3的合约形式将从原有的工程交付伙伴（PDP）模式，改为固定价格合约模式，促使LRT3工程建设自去年10月开始放慢，连带许多承包商也面对拖欠付款问题，其中部份小型承包商更潜存破产风险。

国家基建累积欠款达10亿

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据悉，国家基建公司去年2月起没有向承包商支付LRT3工程款，累积欠款可能高达10亿令吉以上。

不过，黄志龙透露，马资源-乔治肯特和工程配套承包商已在本月与国家基建公司洽商，而后者也通知将在本月付款，这有助舒缓承包商的财政压力。

尽管LRT3即将动起来，但丰隆研究认为，国内发展开支减和大型基建计划展延或搁置，西马建筑业严峻情况料不会在短期出现显著改善，建筑商可能被迫东渡，转战有90亿发展开支的砂州。

丰隆研究说，2019年全国发展开支按年减0.4%，至547亿令吉，预期政府将优先考虑重要基建，未来工程颁发将告缓。去年首12个月，国内上市公司接获的工程数量按年减37%。

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“我们预期今年基础工程项目将集中在提升道路、医院、排污等小型工程，并不足以振兴领域。

不过，我们不排除50亿令吉的第二巴生河流域双轨计划，东海岸衔接铁道可能复苏或泛婆罗洲沙巴大道计划有新进展可能扫除市场悲观情绪。”

西马不乐观

建筑商东渡

丰隆研究重申，砂州是建筑商竞逐更多工程的地区，2019年砂州预算案史上释放最多总值（90亿令吉）工程，预期明年起发出100亿令吉的砂州滨海道路和主干公路工程。

未来两年，砂州也将启动247项水务相关计划，总值28亿令吉，料从砂州储备（高达310亿令吉）获融资，可从联邦政府开销减少中免疫。

丰隆研究说，建筑业短期料持续严峻，但高订单覆盖率（平均4.5倍）和低估值（股价对账面值0.7倍）将可缓冲下行风险，因此维持建筑业“中和”

评级，首选股是资产负债表佳及获得母公司护荫的纯建筑股——双威建筑（SUNCON,5263,主板建筑组），另一首选股为达力集团（TALIWRK,8524,主板公用事业组）。