当果王邂逅巴丁鱼……
当果王邂逅巴丁鱼……
马来语Tempoyak是马来人的传统调味酱料。做法是将熟透的榴梿肉加少许盐和白砂糖拌匀成糊状后，放入玻璃罐密封数日，好让里头的物质在常温下产生乳酸菌，自然发酵成酱后的榴梿肉，便可用来做菜。
聚满楼喜宴厅负责人郭启汶将盛上Tempoyak Patin的砂锅端到食客鼻前，微笑中带着神秘的表情问道：“你猜猜看这里头有什么？”经过发酵的榴梿不再散发浓郁的果香味，口感略酸的咖哩味渗透淡淡的榴梿香，砂锅中的主角依然是“水果巴丁”（Patin Buah）。
这道在当地统称“Tempoyak”的鱼料理，无论是在路边的马来饭档或开店营业的马来餐厅，都是普遍的菜肴。巴丁鱼（Ikan Patin）是当地最著名的河鱼，售价落差甚大，最便宜的黑种1公斤仅12令吉，最贵的野生水果巴丁则1公斤200令吉以上。
“与马来餐馆不同的是，聚满楼选用的水果巴丁，虽然是养殖鱼，但由于彭亨州的巴丁鱼是在河流内养殖，并以食用河岸边的野果为主，所以肉质有果香。”他说，巴丁鱼在中餐厅也可用来姜茸蒸或酱蒸，水果巴丁因肉质鲜甜顺滑，则以特选酱油来清蒸最合适。
聚满楼开在工业区，偌大的喜宴厅多以办喜宴为主，也有到会服务。“母亲在我两岁那年去世后，自此我们三兄弟相依为命。中学毕业后，他在外打工了两年，有天大哥郭启凯建议三兄弟创业，于是，我们从当初的两间店铺经营至今成为文德甲最大的酒楼。”
二哥郭启旋是主厨，12岁入行至今24年，从没上过烹饪学校也没有拜师学艺，厨艺是边做边学边摸索累积而来。桌上佳肴中西合并，像以伊比利亚黑毛猪（Iberico）做成的西班牙排骨，仅以酒、海盐和西班牙进口的辣椒粉腌制2小时后烤35分钟，入口细嚼，肉汁丰润，肉香迷人。
另一道也用酒来入菜的油泡龙趸，除了用酒腌制鱼肉，烹炒与盛盘前亦濽酒，品尝起来酒香决不喧宾夺主，丰厚的、富含蛋白质的鱼肉口感滑溜，鲜甜，皆是餐厅中必尝佳馔！
聚满楼喜宴厅
地址：No.56, 58, 60, 62 & 66, Jalan Industri 2/1, Taman Perindustrian Temerloh, 28400 Mentakab.
营业时间：11.30AM~2.30PM / 5.30PM~10.30PM（星期二休息）
电话：013-934 8899 / 09-270 1712
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