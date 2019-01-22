当果王邂逅巴丁鱼…… 来到彭亨州“巴丁鱼之乡”的淡马鲁（Temerloh），固然处处可见它的踪影，当地的马来同胞特别喜欢用来做成各种地道佳肴，尤以Tempoyak Patin最为著名，这种以发酵后的榴梿来下菜的咖哩，风味别具一格，来到聚满楼喜宴厅的餐桌上，摇身一变成为高大上的佳肴。

Tempoyak Patin除了烹饪功夫多，必须将当天煮好的卖完，以免发酵榴梿的味道作怪。

马来语Tempoyak是马来人的传统调味酱料。做法是将熟透的榴梿肉加少许盐和白砂糖拌匀成糊状后，放入玻璃罐密封数日，好让里头的物质在常温下产生乳酸菌，自然发酵成酱后的榴梿肉，便可用来做菜。

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聚满楼喜宴厅负责人郭启汶将盛上Tempoyak Patin的砂锅端到食客鼻前，微笑中带着神秘的表情问道：“你猜猜看这里头有什么？”经过发酵的榴梿不再散发浓郁的果香味，口感略酸的咖哩味渗透淡淡的榴梿香，砂锅中的主角依然是“水果巴丁”（Patin Buah）。

这道在当地统称“Tempoyak”的鱼料理，无论是在路边的马来饭档或开店营业的马来餐厅，都是普遍的菜肴。巴丁鱼（Ikan Patin）是当地最著名的河鱼，售价落差甚大，最便宜的黑种1公斤仅12令吉，最贵的野生水果巴丁则1公斤200令吉以上。

咸蛋鱼皮─将三文鱼皮的水分抹干，抹上干粉油炸，再以现煮的咸蛋黄加糖和鸡精粉调味。

油泡龙趸｜厨师以这道菜在2012年获得“一个大马食全食美”国际清真烹饪大赛特金奖。

生虾河粉｜巴掌般大的河虾，虾膏浓郁，再搭配锅气十足的河粉，便是中餐味美的精髓。

“与马来餐馆不同的是，聚满楼选用的水果巴丁，虽然是养殖鱼，但由于彭亨州的巴丁鱼是在河流内养殖，并以食用河岸边的野果为主，所以肉质有果香。”他说，巴丁鱼在中餐厅也可用来姜茸蒸或酱蒸，水果巴丁因肉质鲜甜顺滑，则以特选酱油来清蒸最合适。

聚满楼开在工业区，偌大的喜宴厅多以办喜宴为主，也有到会服务。“母亲在我两岁那年去世后，自此我们三兄弟相依为命。中学毕业后，他在外打工了两年，有天大哥郭启凯建议三兄弟创业，于是，我们从当初的两间店铺经营至今成为文德甲最大的酒楼。”

二哥郭启旋是主厨，12岁入行至今24年，从没上过烹饪学校也没有拜师学艺，厨艺是边做边学边摸索累积而来。桌上佳肴中西合并，像以伊比利亚黑毛猪（Iberico）做成的西班牙排骨，仅以酒、海盐和西班牙进口的辣椒粉腌制2小时后烤35分钟，入口细嚼，肉汁丰润，肉香迷人。

另一道也用酒来入菜的油泡龙趸，除了用酒腌制鱼肉，烹炒与盛盘前亦濽酒，品尝起来酒香决不喧宾夺主，丰厚的、富含蛋白质的鱼肉口感滑溜，鲜甜，皆是餐厅中必尝佳馔！

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沙律咸蛋鱼皮｜创新的“捞生”属年菜，调以自制酱料，十分开胃。新年后也供应，唯需要预订。

西班牙排骨｜入口细嚼，肉汁丰润，肉香迷人。

聚满楼主厨郭启旋。

聚满楼喜宴厅

地址：No.56, 58, 60, 62 & 66, Jalan Industri 2/1, Taman Perindustrian Temerloh, 28400 Mentakab.

营业时间：11.30AM~2.30PM / 5.30PM~10.30PM（星期二休息）

电话：013-934 8899 / 09-270 1712