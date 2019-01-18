宏利：政策明朗引购兴．马股部署良机浮现 预料在大马府改革政策明朗化及获得市场认同后，马股有望止跌走扬，目前可是为未来2、3年股市投资部署好时机。

罗卓夫（右起）、卓璟慧及陆治维出席汇报会。

（吉隆坡18日讯）大马宏利资产管理公司总解决方案及股票投资部主管卓璟慧表示，从区域市场在更换政府或领袖情况显示，通常股市反应是短期下跌长期扬升，相信马股对大马换政府后的走势也可期许类似走势，预料在大马府改革政策明朗化及获得市场认同后，马股有望止跌走扬，目前可是为未来2、3年股市投资部署好时机。

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政权转换股市下跌属短暂

卓璟慧指出，当中国国家主席习近平于2012年11月15日正式掌权后，中国股市半年向下滑落，惟在过去5年多的起多跌少走势之中，中国股市还是扬升了38%。印度总理莫迪于2014年5月16日上台后，首年印度股市走势平稳，接着在4年前后涨升44%。再谈到印尼总统佐科威于2014年7月9日上台后，印尼股市主要指数首年下跌，过后即拾级升扬，至今4年后的印尼股市走高24%。。

反观大马于去年509大选换政府，敦马哈迪二度拜相领导希盟政府，由于政府改革及政策尚不明朗，使马股综指至今下跌了近10%。

卓璟慧表示，目前大马政府执政近9个月，改革尚落在初步阶段，详情尚不明朗，惟她深信，任何政府的改革或变动，都是要对人民及国家有利，所以在换政府这项重大改变因素课题上，预料改革及新政策或方向较为清晰后，并获得市场认可，相信马股有望止跌回扬。

“全球经济及地缘政治因素，从2018年将延伸至2019年，动荡仍会影响大马市场，不过其他利好因素还是能够支撑马股表现。”

外围利空仍影响马股

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卓璟慧今日出席该公司2019年股市前景媒体汇报会上作上述的披露。同时宏利资产管理亚洲资深策略分析师罗卓夫及大马宏利资产管理公司固定收入部主管陆治维也出席汇报会进行市场汇报。

卓璟慧表示，纵观全球局势，本地市场负面影响的政治事件已经减少。联储局可能减缓升息步伐深受市场欢迎、区域及国内市场中的个股估值越来越具吸引力，特别是当前的股价低于历史平均价值，惟依然比上一轮经济衰退时水平较高。

她表示，2019年马股的投资策略为筛选个股为妙。该公司认为从前的衰退不会卷土重来，因为目前马股一些个股基本层面比以往更为强大，公司素质也已提升。同时，新的民选领袖出炉后获得市场正面反应，所以只要新政府继续兑现竞选承诺，预料市场就会给予积极回应。

投资策略

筛选个股为妙

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她指出，较长期而言，预料大马将从全球和本地政治发展中获益，中美贸易战已导致一些美国公司把供应链从中国转移至东南亚，包括大马在内，以设立区域或全球总部。

“本地因素方面，政府将按规划重整汽车、能源、产业房产、电讯、博彩、酒精饮料及香烟等领域，加上有利科技领域的工业4.0政策出台，料可为有关领域创造发展契机。”

全球成长均衡

通膨升息忧虑减

谈到全球经济展望课题时，罗卓夫则预测，进入2019年，全球经济将适度及均衡增长，不但减少通膨和升息的忧虑，债券市场也面对较少的压力。他指出，只要通膨水平适中，预料全球的中央银行将不会刻打击经济成长。与此同时，美元汇价开始触顶，料会在2019年下跌，为新兴市场带来重大顺势的发展机会。

美元料触顶

他认为，美国总统特朗普的减税及财政扩张政策已经收效，使美国去年经济明显超越市场预测，反观欧洲及日本经济成长则逊于预测，新兴市场则担心中国经济成长放缓、中美贸易战升温、土耳其及阿根廷等面对经济危机。他表示，进入2019年，许多去年发生的经济问题已不再重要。

联储局更趋向鸽派

罗卓夫指出，目前中美之间的贸易谈判逐渐取得良好进展，主要地区经济已恢复适度增长，虽然速度偏低，惟长期得以持久。全球股市在去年第四季调整后，相信全球经济能够维持成长势头。该公司关注的领先指标并没有显现强烈警示信号，惟一些指标目前处在中和而非正面区域。

谈到美国升息，罗卓夫认为，联储局会更加趋向鸽派，证明美国某些经济领域成长已经放缓，这意味着美国可能暂缓收紧货币政策，但未来可能还会两度升息25个基点。

亚洲债券迎来春天

陆治维则表示，美国去年第二及第三季增长已达高峰，亚洲债券则会在2019年迎来春天，因美国经济放缓时，资金回流亚洲市场以要求更高回报，从而推动亚洲经济走稳发展。

他表示，将本地债券市场给予中和评价，公司债券将继续成为具有吸引力的投资资产，因起落波幅较低及回酬也较高及公司债券于2019年发行量也不会太多所致。