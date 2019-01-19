杨美盈：冀2年内落实·沙取回电供管理权 （亚庇18日讯）沙巴政府将拿回沙巴电力有限公司（SESB）的管理权。





能源科艺环境部长杨美盈指联邦政府原则上同意与沙巴州政府就接管沙巴电力公司管理权的事宜进行谈判，并冀望在2年内完成。

（亚庇18日讯）沙巴政府将拿回沙巴电力有限公司（SESB）的管理权。

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能源科艺环境部长杨美盈今日为沙巴捎来好消息，披露联邦内阁在去年杪已议决，原则上同意就沙巴电力公司的管理权归还予沙巴州政府接管的事宜，启动与州政府的谈判与讨论，并冀望能在2年内落实这项目标。

成立2委会商细节

杨美盈指出，联邦与沙巴州政府将共同成立2个委员会，即财务及技术工作委员会，讨论落实归还沙电管理权的细节和程序。

杨美盈今日在沙巴州行政大厦与沙巴首长拿督斯里沙菲益阿达会面，商讨未来接管沙电的工作后，在新闻发布会上向记者这么表示。

她今日亲自把相关信函递交予沙首长拿督斯里沙菲益阿达，并与沙菲益商讨归还沙电管理权的事宜。

重组沙电

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杨美盈说：“一旦州政府接纳相关建议，联邦及州政府将共同拟定2个工作委员会的人选。我们希望在归还后，沙电能获得重组，获得财务和技术的支援，给予沙巴人民更好的电供服务。”

“我们希望能在2年内完成，但进度取决于双方的讨论结果以及其他替代方案，这包括是否要涵盖私人界或由州政府接管（沙电管理权） 。”

联邦续关注沙电发展

杨美盈强调，把沙电管理权归还予州政府后，并不意味<7740>联邦政府就此不管沙巴的电供发展，相反，无论是在谈判中的2年内或归还管理权之后，联邦政府依然会继续关注和推动相关方面的发展。

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她也指出，在沙电正式归还予州政府后，联邦也会继续协助沙巴成立能源委员会，负责策划沙巴的能源和电供事项。

“之前这些都是布城负责，我们会与州政府讨论此事，在接管后交予沙巴决定未来的能源规划事宜，但此事因涉及较高的技术层次，极为耗时进行。”

讨论资产债务

至于接管沙电公司后的该公司的资产及债务问题，杨美盈指这些事项都会在联邦与州政府的2个工作委员会中进行讨论。

她披露，联邦内阁已决定在今年不会调涨电费，不过她与首长之前的讨论中，没有谈及在此之后会否调涨电费。

杨美盈也指沙巴首长对联邦内阁这项决定表示喜悦和欢迎，但希望此事不会为沙巴带来负担。

沙巴的电力权是在1984年由时任首长丹斯里哈里斯把沙巴电力局的权力移交予联邦政府，以改善州内的电供系统和效率。