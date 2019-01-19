杨美盈：冀2年内落实·沙取回电供管理权
杨美盈：冀2年内落实·沙取回电供管理权
（亚庇18日讯）沙巴政府将拿回沙巴电力有限公司（SESB）的管理权。
能源科艺环境部长杨美盈今日为沙巴捎来好消息，披露联邦内阁在去年杪已议决，原则上同意就沙巴电力公司的管理权归还予沙巴州政府接管的事宜，启动与州政府的谈判与讨论，并冀望能在2年内落实这项目标。
成立2委会商细节
杨美盈指出，联邦与沙巴州政府将共同成立2个委员会，即财务及技术工作委员会，讨论落实归还沙电管理权的细节和程序。
杨美盈今日在沙巴州行政大厦与沙巴首长拿督斯里沙菲益阿达会面，商讨未来接管沙电的工作后，在新闻发布会上向记者这么表示。
她今日亲自把相关信函递交予沙首长拿督斯里沙菲益阿达，并与沙菲益商讨归还沙电管理权的事宜。
重组沙电
杨美盈说：“一旦州政府接纳相关建议，联邦及州政府将共同拟定2个工作委员会的人选。我们希望在归还后，沙电能获得重组，获得财务和技术的支援，给予沙巴人民更好的电供服务。”
“我们希望能在2年内完成，但进度取决于双方的讨论结果以及其他替代方案，这包括是否要涵盖私人界或由州政府接管（沙电管理权） 。”
联邦续关注沙电发展
杨美盈强调，把沙电管理权归还予州政府后，并不意味<7740>联邦政府就此不管沙巴的电供发展，相反，无论是在谈判中的2年内或归还管理权之后，联邦政府依然会继续关注和推动相关方面的发展。
她也指出，在沙电正式归还予州政府后，联邦也会继续协助沙巴成立能源委员会，负责策划沙巴的能源和电供事项。
“之前这些都是布城负责，我们会与州政府讨论此事，在接管后交予沙巴决定未来的能源规划事宜，但此事因涉及较高的技术层次，极为耗时进行。”
讨论资产债务
至于接管沙电公司后的该公司的资产及债务问题，杨美盈指这些事项都会在联邦与州政府的2个工作委员会中进行讨论。
她披露，联邦内阁已决定在今年不会调涨电费，不过她与首长之前的讨论中，没有谈及在此之后会否调涨电费。
杨美盈也指沙巴首长对联邦内阁这项决定表示喜悦和欢迎，但希望此事不会为沙巴带来负担。
沙巴的电力权是在1984年由时任首长丹斯里哈里斯把沙巴电力局的权力移交予联邦政府，以改善州内的电供系统和效率。
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