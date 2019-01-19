无法胜任道路维修工程·政府终止特许公司合约 （亚庇18日讯）因无法胜任过于庞大的道路维修工作，道路维修特许公司之一Globinaco有限公司遭州政府终止合约。





州基本设施发展部长彼得安东尼（左）颁发关键绩效指标表扬状予沙巴水务局总监阿马吉星（右三）。

（亚庇18日讯）因无法胜任过于庞大的道路维修工作，道路维修特许公司之一Globinaco有限公司遭州政府终止合约。

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州基本设施发展部长拿督彼得安东尼透露，Globinaco有限公司所授予的工程配套过于庞大，州政府在终止合约之后，将工程分成数个配套，让更多公司参与。

彼得安东尼今日主持州基设部新年及圣诞庆典后，受访时这么表示。

他指出，由于前朝政府委任的部分承包商表现欠佳，州政府决定终止合约，让更有能力的公司接手。

“州政府正在委任新的承包商负责乡区道路的维修工程。”

春节前修补特鲁必路洞

针对山打根至特鲁必的道路多处出现坑洞一事，彼得安东尼表示其部门已经著手处理，公共工程局将尽快在农历新年之前修补坑洞。

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他指称，山打根至特鲁必的道路维修是联邦委任特许经营公司负责，有关维修拨款已经获得批准，但款项需要时间下放。

因此，在款项下放之前，首长拿督斯里沙菲益阿达已指示州公共工程局先展开维修工作。

除了山打根至特鲁必长逾100公里的主要道路，彼得安东尼表示工程局也将修补亚庇往兰瑙至山打根的破损道路。

“我已指示工程局在农历新年之前修补亚庇至山打根路段的坑洞，还有各县市的破烂道路也要维修。”

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他亦指出，山打根至特鲁必路段原本已纳入泛婆罗洲大道计划，但泛婆大道第2期工程已经推迟至2020年，即第12大马计划。

涵盖水电道路公交系统

基设部今年设6目标

州基本设施发展部根据沙巴人民的真正需求，设定了涵盖水电供、道路及公交的六大目标。

州基设部长拿督彼得安东尼承诺，其部门在新的一年里为沙巴人民带来改革与改变。

改善无收益水流失

彼得安东尼今日主持州基设部新年及圣诞庆典时表示，该部门设定的目标之一是要改善无收益水严重流失情况，其次是展开吧巴水坝兴建工程，以便长期改善亚庇及周边县市的水供需求问题。

他表示，基设部将根据重新检讨结果，展开泛婆罗洲大道计划；而公共工程局也将推行连接泛婆罗洲大道的道路建设方案及兴建经批准的大道和公路改造工程。

彼得安东尼指出，基设部将于今年内完成在古达兴建深水码头的研究计划。根据初步观察，有关码头计划具潜力作为州内和出口的国内贸易中心。

详研扩大火车服务

同时，彼得安东尼认为本州有必要提升铁道服务，因为与国内其他州属比较，本州铁道服务无论是技术或覆盖范围都相当落后。

“其实火车具潜力成为沙巴人民乘搭的公共交通系统之一，因此现有的铁路系统有必要采用最新的技术，确保乘客的舒适性和安全性。”

他也说，其部门将详细研究，扩大铁道服务覆盖范围至沙巴北部及东海岸地区。

在提升电供方面，基设部将确保沙巴电力公司在乡区的电力供应率达到94%，并且在2020年降低沙巴平均停电指数（SAIDI）。