大马羽球赛·勇挫石宇奇·刘国伦报到半决赛！ 去年在世界锦标赛夺得铜牌的刘国伦，继2016年的印尼公开赛不敌石宇奇后，首次战胜这位小他9岁的中国新一哥。

（吉隆坡18日讯）大马球员们在8强赛连连报捷！

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大马男单自由人刘国伦今日在大马羽球超级500赛8强赛中，激战三局以21比12、16比21、21比11勇挫中国世界排名第2的石宇奇，报到半决赛。

去年在世界锦标赛夺得铜牌的刘国伦，继2016年的印尼公开赛不敌石宇奇后，首次战胜这位小他9岁的中国新一哥。

追平上届赛会半决赛成绩的刘国伦，将在明日半决赛硬碰韩国名将孙完虎。

除了刘国伦，大马其他球员在主场球迷助威下，也纷纷传来喜讯。

国羽18岁女单吴堇溦以直落两局打败中国名将何冰娇，晋级半决赛，挑战泰国的前世界冠军拉查诺。

此外，大马混双自由人陈炳顺与吴柳莹以两局力挫国家队师弟妹吴顺发与赖洁敏，晋级半决赛硬碰日本头号种子渡边勇大与东野有纱。

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国家队男双张御宇与王耀新也以两局勇挫日本二号种子嘉村健士与园田启悟，半决赛将对队友谢定峰与苏伟译以及丹麦组合阿斯特鲁普与拉斯姆申之间的胜者。