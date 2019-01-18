大马羽球赛·力挫日本3号种子·双蔚勇闯半决赛！ 除了双蔚组合，大马其他球员在主场球迷助威下，也纷纷传来喜讯。

双蔚组合晋级半决赛。（图：马新社）

（吉隆坡18日讯）大马球员们在8强赛连连报捷！

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大马男双自由人吴蔚昇与陈蔚强今日在大马羽球超级500赛8强赛中，以直落两局22比20、21比15击退日本3号种子远籐大由与渡边勇大，勇闯半决赛。

双蔚组合将在明日半决赛硬碰印尼的世界第一强档马古斯与凯文桑加亚，后者激战三局后淘汰日本的井上拓斗与金子祐树。

除了双蔚组合，大马其他球员在主场球迷助威下，也纷纷传来喜讯。

大马男单自由人刘国伦今日在大马羽球超级500赛8强赛中，激战三局以21比12、16比21、21比11勇挫中国世界排名第2的石宇奇，报到半决赛。

追平上届赛会半决赛成绩的刘国伦，将在明日半决赛硬碰韩国名将孙完虎。

国羽18岁女单吴堇溦则以直落两局打败中国名将何冰娇，晋级半决赛，挑战泰国的前世界冠军拉查诺。

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此外，大马混双自由人陈炳顺与吴柳莹以两局力挫国家队师弟妹吴顺发与赖洁敏，晋级半决赛硬碰日本头号种子渡边勇大与东野有纱。

国家队男双张御宇与王耀新也以两局勇挫日本二号种子嘉村健士与园田启悟，半决赛将对垒队友谢定峰与苏伟译，后者以两局击退丹麦4号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申。

男单自由人刘国伦晋级半决赛。（图：马新社）

女单吴堇溦晋级半决赛。（图：马新社）