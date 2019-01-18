Shopee“共享发财”促销 农历新年快到了，您准备好年货了吗？

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农历新年快到了，您准备好年货了吗？在百物喊涨的年代中，能省多一分就是一分，但您现在不必走透全城商场，只要在家中到网络商城办年货，一样有好多好康等着您哦！从1月3日起， Shopee 带给您“Kongsi Fa Cai （共享发财）”促销活动，祝贺大家在这个新年和和气气发大财！

那么这次活动有什么好康呢？只要在1月3日到2月6日期间在 Shopee 消费，所有顾客每天都可以享有88%现金回扣! 顾客还有机会获得指定品牌和商家送出的88,888盒神秘礼品，还能享有免费运货服务。有份参与神秘礼盒的品牌有 Prolink, GP Batteries, LiNing, P&G, Pensonic, LEGO, Nestle 等等。

折扣高达88%！* 一人只限一购买盒

还觉得不够？那么您绝不能错过1月22日到1月24日的限时大促销。 Shopee 在3天期间连办“农历新年超级促销节”（22日）、“农历新年现金回扣节”（23日）和“农历新年闪购节”（24日）！

您还可以在这三天的上午12时、9时、中午12时、下午4时、6时、8时和10时这8个时段的 “Shocking Sale 震撼促销” ，抢购各式各样的新年必买年货，如传统衣衫、年饼、装饰品和童装等等。

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为了配合“Kongsi Fa Cai ”这个主题， Shopee 也在1月22日到24日这三天的上午12时、9时、中午11时、下午2时、5时、7时、9时和11时这8个时段提供 Shopee Shake 有奖游戏。只要在进入游戏后疯狂摇晃摇钱树，就有机会赢得总值RM888,888的Shopee Coins、礼品和优惠劵。

您也可以参加在22日到24日期间每天中午12时和晚上8时在Shopee App直播的 Shopee问答竞赛 ，和其他参赛者一较高下。胜出者只要答对所有问题，就有机会赢得高达888,888 Shopee Coins。

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在促销期间，通过Shopee app来购物还能享有特别的优惠。新注册用户只需使用优惠码“SINCHEW7”，只要消费满RM30，即可获得RM7折扣*。我们也不会遗忘一直支持 Shopee 的忠实用户，只要他们使用优惠码”SINCHEW10”，凡消费满RM100，即可获得RM10折扣。

另外，韩国女团BLACKPINK将在2月23日来马开唱，粉丝现在可以在 Shopee 买到 入门票 ，并享有10%优惠！

如果您自认朋友满天下的话，也可以挑战我们的分享和赢取竞赛。只要在脸书分享最新的 Shopee 新年视频，然后加上朋友的标签，一旦帖文被转贴的次数达到一定的数目，就能解锁更大更多的奖品。竞赛将持续到我们达到目标为止。

现在就分享, 只需 按 “Share” 这个新年视频 ⏬

http://bit.ly/ShopeeKongsiVideo

还有，只需到 Click "Interested" to Win 按 Click "Interested" to Win 即可得到 Shopee 的最新好康消息。 别忘了也 Tag 你的亲朋好友噢！你就有机会赢取Shopee Coins 甚至更多奖品，有Sony 无线音响，JBL 耳机，Xiaomi 电视音响，迷你家里戏院播放机，Oppo 手机，Dyson 吹风筒等！

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