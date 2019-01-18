马青：防青少年接触毒品· “探讨宵禁 不如维持死刑” 王晓庭说，限制青少年的自由与活动来打击毒品，是治标不治本的措施。

（吉隆坡18日讯）马青总团长王晓庭指出，既然防范毒品内阁委员会严正考虑向18岁以下青少年实施宵禁措施，以防止青少年接触毒品，为何不要求政府也同样“严正考虑”搁置废死，以便继续以死刑来对付害人不浅的毒贩与打击毒品活动。

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她今日发表文告说，目前虽然有死刑来对付毒贩时，毒品活动仍猖狂不已；因此一旦废除死刑，毒品活动将会暴升，甚至一发不收拾而失控，让人民感到担忧。

她批评内阁在讨论政策时却是各自为政、彼此间对不同课题都没有协调，就如主导废死，掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强，相信也并没有向防范毒品内阁委员会咨询意见与看法。

目前非废死良机

她认为，如果政府要打击毒品的决心是这样坚决，相信也会认为目前并非是废死最佳时机。

王晓庭说，限制青少年的自由与活动来打击毒品，是治标不治本的措施；因为青少年接触毒品并非是在晚间而已，反之他们的生活环境、教育水平与对毒品的认知、毒品的供应、家庭和朋友的影响等，都是非常重要的因素。

她说，18岁前的青少年大都有父母或监护人在监管，因此政府强行限制他们在限定的时间出门，“反毒”效果相信并不显著。

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至于在执法方面，在警队面对人手不足的现今情况下，却要加重他们的负担，很可能将会顾此失彼，造成罪案、意外等不受控制，最终得不偿失。

她说，政府在提出任何建议前都应该对相关的课题有基本的准备和了解，而不是随便突发奇想、信口开河，谈的都是无法落实的理论，至于真正需要政府推动的惠民政策，则不了了之。