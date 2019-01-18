自称已故苏丹重臣后裔· 逾百人向柔州索讨20万英亩地 “我们希望州政府能够关注，归还属于我们应有的财产。”

莫哈末再尼阿里斯（前排右起）、弗芝雅展示土地的图测及莫哈末沙礼柏朗的资料。

（柔佛·古来18日讯）逾百名自称是柔佛苏丹阿布峇卡王朝重臣传令官（Datuk Bentara Luar Johor）莫哈末沙礼柏朗后裔的人士，宣称要向州政府索讨分布在全柔各县的约20万英亩，市值估计约2000亿至3000亿令吉的土地。

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莫哈末沙礼柏朗的部分后裔今日在律师的陪同下召开新闻发布会，索讨声称属于本身的权益。

指先祖奉命

开辟丰盛港麻峇

后裔代表莫哈末再尼阿里斯在会上表示，先祖莫哈末沙礼柏朗曾经是柔佛苏丹阿布峇卡王朝的重臣，先后担任王室的传令官、州政府的主簿官、州警察部队高官，也曾绘制柔佛州地图及确定柔佛州及彭亨州的边界。

他指出，先祖还奉命开辟丰盛港、麻坡、峇株巴辖等地，为柔佛州的现代化作出很大的贡献，曾获苏丹阿布峇卡赐封Datuk Bentara Luar的封号。

他声称，先祖留下的土地遍布柔佛州，包括丰盛港、笨珍、峇株巴辖、麻坡、埔来山，总面积达20万英亩。他们目前已到第七代，虽然多年来一直争取先祖留下的遗产，却不得要领。

“我们希望州政府能够关注，归还属于我们应有的财产。”

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已向高庭申请先祖死亡证明书

他指出，依法要继承先祖的土地，必须拥有先祖莫哈末沙礼柏朗的死亡证明书，但国民登记局却找不到相关记录。

“目前我们已通过律师向高庭申请死亡证明书，却发现有第三方也自称是后裔的人士，在进行索讨土地的行动，律师目前还在调查第三方是否为真正的后裔。”

他披露，目前后裔子孙人数，大约4000人。

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出席发布会者，尚有另一名声称是后裔代表的弗芝雅、代表律师莫哈末哈米兹、拉芝雁及阿末沙非兹。