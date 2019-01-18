大马羽球赛·3支男双全晋级·大马6组球员闯半决赛 大马羽球超级500赛今日完成8强赛事，我国军团共有8组球员陆续上阵，最终有6组单双打选手晋级半决赛，可谓惊喜连连。

大马女单吴堇溦进行扣杀。（图：马新社）

（吉隆坡18日讯）大马球员们在8强赛连连报捷！

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大马羽球超级500赛今日完成8强赛事，我国军团共有8组球员陆续上阵，最终有6组单双打选手晋级半决赛，可谓惊喜连连。

大马自由人刘国伦在男单项目中，激战三局以21比12、16比21、21比11勇挫中国世界排名第2的石宇奇，报到半决赛。

追平上届赛会半决赛成绩的刘国伦，将在明日半决赛硬碰韩国名将孙完虎。

无论如何，国羽新星李梓嘉以两局12比21、20比22不敌丹麦前世界冠军安赛龙，止步8强。

大马男单李梓嘉不敌丹麦名将安赛龙。（图：马新社）

我国18岁女单吴堇溦则以直落两局21比15、21比16打败中国名将何冰娇，晋级半决赛，挑战泰国的前世界冠军拉查诺。

双打项目方面，大马男双自由人吴蔚昇与陈蔚强今日在8强赛中，以直落两局22比20、21比15击退日本3号种子远籐大由与渡边勇大，勇闯半决赛。

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双蔚组合将在明日半决赛硬碰印尼的世界第一强档马古斯与凯文桑加亚，后者激战三局后淘汰日本的井上拓斗与金子祐树。

大马男双双蔚组合晋级半决赛，硬碰印尼世界第一。（图：马新社）

此外，大马混双自由人陈炳顺与吴柳莹以两局力挫国家队师弟妹吴顺发与赖洁敏，晋级半决赛硬碰日本头号种子渡边勇大与东野有纱。

国家队男双张御宇与王耀新也以两局勇挫日本二号种子嘉村健士与园田启悟，半决赛将与队友谢定峰与苏伟译展开内战，后者以两局战胜丹麦组合阿斯特鲁普与拉斯姆申。