Dyson 全新Cyclone V10无绳吸尘机· 更小更强劲 傲视同侪 打扫家居是必做的家务之一，现代人比过去更为幸运，因为各种科技产品不断推陈出新，大大减少打扫的辛劳又能事半功倍。

打扫家居是必做的家务之一，现代人比过去更为幸运，因为各种科技产品不断推陈出新，大大减少打扫的辛劳又能事半功倍。

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要知道，家中隐藏着肉眼无法看到的污染物和过敏原，如尘螨、霉菌孢子、宠物毛发和花粉。它们容易聚积在家具底部、地板缝隙等难以清洁的地方。

有了吸尘机，不但节省时间和劳力，清扫时也不会引起尘埃四处飞扬，有利环境卫生。而无绳吸尘机的出现，不再受限电源线，可以随处清洁，省却许多麻烦。

吸尘机马达

史上最小最轻最强劲

领先业界的Dyson如今推出配备史上最小、最轻、最强劲数码马达的Cyclone V10无绳吸尘机。它采用整机过滤系统，能够吸附并锁定99.97%小至0.3微米的污染物。

V10在设计上与上代V8系列有了明显升级，整个吸尘机的造型更加一体化，吸头、吸杆以及数码马达连成了一条直线。巧妙的设计让空气在主机内部更顺利进到气旋通道，让气流更顺畅，噪音更小，并且还能提升尘桶的容量。

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V10数码马达是Dyson

最先进技术的成果

创办人詹姆斯戴森表示：“一台性能强劲的机器必须要有一台高效的马达。Dyson V10数码马达是Dyson最先进的技术的成果。这使我们能够彻底改变吸尘机的模式，从而造出最好的无绳吸尘机。 Dyson Cyclone V10吸尘机非常轻巧，功能强大，可以在家中的任何地方进行深度清洁。这就是我停止开发有绳吸尘机的原因。”

相较上代的V8，马达重量除了减至125g（V8是225g），同时提高125000RPM的转速（V8是108000RPM），吸力增幅达20%。马达采用陶瓷轴，经过1600°C高温固化处理，比钢材更坚硬，而密度只有钢的一半。

此外，Cyclone V10的叶轮从马达正面移至背面，温度较低的轴流穿过马达，降低温度的同时维持转速，产生强劲的吸力。

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全新的设计Cyclone V10吸尘机，除了V10数码马达强力心脏，同时兼具5个特点：

一、一键式便捷清空集尘筒

全新的一键式“下推”清空设计，只须轻轻向下推，尘筒即刻清空，无须接触尘垢。马达位于手柄上方，巧妙地平衡机身设计，使用者能轻松清洁高处和难以触及的位置。

二、整机过滤系统

气旋组件周围的密封垫圈和高效滤网周围的加压橡胶密封圈，使整个吸尘系统有效密封，防止灰尘逃回空气中。这也意味着吸尘器可以锁住99.97%小至0.3微米的微尘，有效排出洁净空气。前置与后置马达滤网合二为一，保养也更加便利。

三、14个同心气旋组

产生超过79000G的离心力，将花粉、细菌等微小颗粒物甩入集尘筒。14个气旋精确地排布围绕中央机器轴线，提升机身内的气流效率，使气流从每小时45英里的速度提升到每小时120英里，产生强劲离心力，分离尘垢。



四、7芯高能锂电池组

Dyson Cyclone V10无绳吸尘机的锂离子电池比V8吸尘机多增加了一个电池单元，在更高电压下运行，产生更强劲动力，但总重量并未增加。先进的LED系统诊断和高度传感器让吸尘器，能够实时自动优化吸头的功率。一次充电可运行长达60分钟。

五、直气流机身结构

马达、集尘筒和气旋组直线对齐，使得空气可以直接被吸入吸头并进入气旋组。配合更强劲V10数码马达，吸力相比V8吸尘器提升13%4。而马达驱动的刷条被软绒尼龙材质覆盖，可吸除大颗粒碎屑，防静电碳纤维刷毛可吸除微尘。直驱式吸头刷条内置强劲马达，驱动尼龙毛刷深入地毯，吸除顽固污垢。



设计、吸力功效和续航力全面提升，同时结合最新的环保和智能设计，Cyclone V10无疑是革新一代的吸尘机，成为现代人打扫家居的最佳拍档。

欲知更多关于Dyson吸尘机的详情，请浏览网站：

https://www.dyson.my/vacuums/cordless-vacuums/dyson-v10/overview.aspx