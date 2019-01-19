央视全球少年儿童春晚· 大马3人晋级冲出国际 他们3人获马来西亚鲁冰花才艺训练中心推荐，成功获得遴选，参与中国春晚拍摄。

覃国丰

（吉隆坡18日讯）2019年中国央视（CCTV）我爱你中华之全球华人少年儿童春晚在全世界的选拔赛入选名单出炉，马来西亚一共有3名选手成功晋级，他们分别是柔佛州的覃国丰（11岁），以及雪兰莪州的李学颖（4岁）和谢侍倛（7岁）。

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中国央视我爱你中华之全球华人少年儿童春晚每一年都会邀请不同的国家和地区代表参与，包括马来西亚、新加坡、泰国、中国、香港、澳门、日本、韩国、澳洲等等。

覃国丰不但精通歌舞、魔术，在才艺都有很大的天分，荣获无数个才艺比赛冠军。

李学颖年仅4岁，自两岁开始独立参与多项个人才艺表演与比赛，能言善道，并曾经获得中国官方颁发桃李杯证书和英国舞蹈冠军等。

谢侍倛自幼便有舞台天分，从小热爱舞台活动，参加过不少大大小小的比赛，获奖无数，目前更推出了亲子贺岁专辑《合家欢喜庆新年》，为马来西亚杰出童星之一。

鲁冰花才艺训练中心推荐

这一次，他们3人获马来西亚鲁冰花才艺训练中心推荐，成功获得遴选，参与中国春晚拍摄。

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他们3人将于2019年1月22至25日联同院长：苏友玲导师以及教练李汉强导师前往北京录制春晚。

李学颖