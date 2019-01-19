刘德华个唱补场申请被拒·估计损失逾千万 57岁刘德华举办20场《My Love Andy Lau刘德华World Tour》跨年演唱会，但因喉咙发炎失声，之后确诊患流感，先后取消12月28日至今年1月3日共7场演出。他对逾8万受影响的观众感歉意，之后他与主办单位努力向红馆申请今年12月档期，希望能补场，但昨晚传来申请不获接纳的坏消息，令歌迷大感失望。刘德华对未能补场表示：“积极面对未来，期待下一次台上相见。”

（图：脸书）

（香港19日讯）57岁刘德华举办20场《My Love Andy Lau刘德华World Tour》跨年演唱会，但因喉咙发炎失声，之后确诊患流感，先后取消12月28日至今年1月3日共7场演出。他对逾8万受影响的观众感歉意，之后他与主办单位努力向红馆申请今年12月档期，希望能补场，但昨晚传来申请不获接纳的坏消息，令歌迷大感失望。刘德华对未能补场表示：“积极面对未来，期待下一次台上相见。”这未能成功补场，据估计包括制作费、歌酬、乐队、舞蹈员、场租等的费用，会损失超过千万元。

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演唱会一波三折

“期待下一次台上相见”

刘德华的红馆演唱会一波三折，原本是2017年底举行，因他堕马受伤需要休养，延期至去年底开秀；去年9月初有市民在售票处排队时遇袭受伤，刘德华随即宣布取消排队买票，改为网上售票；到原定由12月15日唱到1月3日共20场，但他在12月28日（第14场）开场唱了几首歌后，因失声无法继续演出，痛哭向观众道歉要腰斩演唱会，翌日再宣布取消12月29日及30日两场，之后被确诊患流感需全面休息，余下12月31日至1月3日的演唱会亦要取消，合共7场。

本月31日官网公布退款方案

刘德华对逾8万名观众感到歉意，本月2日主办机构映艺文化娱乐有限公司发出通告，称已向红馆提出2019年12月的场地租用申请，希望能安排补场演出，如申请失败，会马上安排退票。当日他发文再次致歉，并透露病情已稳定及已出院。补场申请结果昨日揭晓，映艺发出特别通告，表示申请不获接纳。通告内容指出：“很遗憾已接获康乐及文化事务署书面通知，2019年12月香港体育馆场地租用申请不获接纳。主办机构在此再次向受影响的众多名观众致上万分歉意，并感谢观众的包容及体谅。主办机构将在2019年1月31日于官方社交平台公布退票退款的方案。”

歌迷失望：心情再跌谷底

消息一出令歌迷大感失望，有说不想退票，愿意继续等，直至申请到场地。有表达不满，说处理欠佳，令他们由担心到有希望，现在心情再跌谷底，亦有体谅华仔已尽力，身体最重要。刘德华就申请补场失败回应说：“积极面对未来，期待下一次台上相见。”（香港明报）