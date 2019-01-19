《延禧》近半班底出演·《皓镧传》19日开播势掀追剧潮！ 去年中国宫斗剧《延禧攻略》掀起追剧热潮，制作人于正以《延禧》班底的吴谨言、聂远、姜梓新、谭卓、王茂蕾等拍《皓镧传》。原本乘势于去年11月中播映，TVB已洽购播映版权，紧随爱奇艺安排播映。

《皓镧传》能否掀起另一追剧热潮？ （图：剧照）

（中国19日讯）去年中国宫斗剧《延禧攻略》掀起追剧热潮，制作人于正以《延禧》班底的吴谨言、聂远、姜梓新、谭卓、王茂蕾等拍《皓镧传》。原本乘势于去年11月中播映，TVB已洽购播映版权，紧随爱奇艺安排播映。《皓镧传》宣传已展开但在播映前突然急煞停，两个月后，此剧终于今日（19日）在爱奇艺开播，而TVB亦安排于2月4日（除夕）在翡翠台的第二线剧集时段（晚上8时半）播映。《皓镧传》全剧63集，TVB版本有删剪以62集播映，安排于周一至六晚播映，周六晚会播映两小时。

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吴谨言在剧中演秦始皇母亲“赵姬”李皓镧。（图：剧照）

有传TVB原本在这时段以洪永城、黄心颖、汤洛雯等主演的《丫鬟大联盟》做贺岁剧，现在因《皓镧传》而让路。不过，有指去年的节目编排，原本是11月播《皓镧传》后，紧接播映是现在播映中的《守护神之保险调查》，由于《皓镧传》的临时调动，故安排《守护神》先播映;而《皓镧传》则二月初才播映。

《皓镧传》是战国秦赵争锋时期，吴谨言演秦始皇母亲“赵姬”李皓镧的故事。聂远饰演吕不韦，还有茅子俊与宁静加入演出。未知《皓镧传》是否能助吴谨石和聂远更上一层楼？（香港明报）

（图：剧照）

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