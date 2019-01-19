带特殊儿游全国·导游出钱出力10年不言倦 10年来走遍千山万水也不及与特殊孩子们一起走过的路，导游陈礼忠（强）每年出钱出力，向旅游同业筹募款项，免费带着新邦令金观自在智障儿童教育中心的孩子们走出小镇，趴趴走看本土风光。

新邦令金观自在智障儿童教育中心2018年到天空之镜旅行，留下了美好的画面。

（居銮18日讯）10年来走遍千山万水也不及与特殊孩子们一起走过的路，导游陈礼忠（强）每年出钱出力，向旅游同业筹募款项，免费带着新邦令金观自在智障儿童教育中心的孩子们走出小镇，趴趴走看本土风光。

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现年42岁的陈礼忠是一名中国入境导游，10年前因为在一次旅行中结识该中心的教师，得知老师们以往带着孩子出游时总是土法炼钢。

“这些孩子拥有残障人士证明，有的是自闭症，有的是唐氏综合症等，以往老师们带着他们直接冲到能免费招待景点，缺乏组织性和引导。”

陈礼忠告诉本报，他知道这个状况后，决定以本身的专业带领孩子们去一些景点游玩；如今每年带着这群孩子去旅行，已经成了一项他与孩子们的承诺，虽然也曾思考过停办一年，但想到这些孩子们的期待就觉得应该要坚持下去。

孩子们在黑风洞山脚留下倩影。

旅程前会向同业募款

每一次旅行启程之前，陈礼忠就会向导游和旅游同业募款，只要达到目标就停止收款，如今也有几名导游加入行列，包括涂玉婷、刘倩慧、陈迦汶等，也成了这个特殊旅行团的志工，跟着孩子们一起旅行。

不是每一个养育特殊儿童的父母都愿意带着孩子出门去玩，陈礼忠表示，如今他和志工们却与孩子们一起把西马半岛走透透，也从一开始的一日游变成2至3日游，去年甚至坐上飞机飞往浮罗交怡玩。

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黑风洞旁的小店老板拉嘉（后排中）移交捐款予新邦令金观自在智障儿童教育中心。

一对一照顾20志工随行

带着这些特别的孩子出门，必须有一对一的照顾，因此带着20名特殊孩子出门，就必须有20名志工随行。

“有些人会说在新邦令金观自在智障儿童教育中心工作很好，能够每年免费去旅行，但我想说，这一路上根本一点都不简单。”

陈礼忠说，他对第一次带着这些孩子到马六甲的印象非常深刻，因为对不常出门的孩子们而言，天黑了就应该在家休息，而当时天色渐黑，孩子们对于自己还在户外感到非常不自在，开始一个个大哭。

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他坦言，当时自己非常害怕，有的孩子也不太受控会突然跑开，有的孩子会因为天气热而焦躁不安，都需要志工一一去解决。

“我们每年的旅行，都是由居住在中心对面的印裔提供旅行巴士和担任司机，因为载着这么一群孩子出游一点也不简单。”

他说，孩子们出游必须准备很多东西，包括带超过一台轮椅以备不时之需，加上孩子们可能会有一些情绪，需要司机极大的耐心。

能够走出新邦令金，孩子们总是兴奋不已。

常获餐厅老板免餐费

一路下来，陈礼忠也遇到了很多的好心人，常常带着孩子们去餐厅吃饭，老板默默的就免去了餐费，这样的好心人无所不在。“甚至连黑风洞旁边一家小店的老板，都是孩子们的赞助商之一。”

他透露，从一开始的充满怀疑，到现在每年都有一些同业会问起孩子们的旅行，赞助不同的费用，因此孩子们也有统一的行李箱、外套等，赞助阵容越来越强大。

这些年下来，陈礼忠已经能够和孩子们打成一片，和志工们一起在西马半岛从南至北由东到西游历了一遍，包括马六甲、天空之镜、东海岸、槟城、浮罗交怡等等，都有新邦令金观自在智障儿童教育中心孩子的身影。

“这些孩子们是与世无争的一群，和他们的相处非常简单，每一年我都要留几天的时间和他们一起度过。”

对于家有特殊孩子的父母，陈礼忠也希望他们能够让孩子接受教育，而不是将他们收在家里不与世人接触，因为这只会让孩子变得更加封闭。

量力而为拒其他单位邀约

陈礼忠说，坚持多年下来，最重要的还是账目分明，向捐款人和赞助人有所交代，虽然也有很多其他单位也曾接触自己希望可以以同样的方式带团，但都被他拒绝。

“我要量力而为，也不想分散精力，将专注力放在新邦令金观自在智障儿童教育中心，否则可能会两头不到岸。”

未来的目标，陈礼忠希望可以带着孩子们飞往东马，踏足马来西亚的另一片国土，而相信这个目标应该很快能够实现。

3名教师罗凤慈（左起）、蔡观莲、黄观娣平时教导孩子们奉献不少心力。

导游陈礼忠10年来结合同业的力量，每年都带着新邦令金观自在智障儿童教育中心的孩子们游历四方。